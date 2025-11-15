ترامب يعلن أنه سيناقش "اتفاقيات أبراهام" مع بن سلمان بالبيت الأبيض

وكالات - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يعتزم مناقشة "اتفاقيات أبراهام" عندما يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.



وقال ترامب للصحفيين أثناء توجهه إلى فلوريدا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع: "ستكون ‘اتفاقيات أبراهام‘ جزءا من مباحثاتنا، وآمل في أن تبرم السعودية اتفاقيات أبراهام قريبا".



ويتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارة إلى البيت الأبيض في 18 نوفمبر 2025، حيث سيعقد اجتماعا رسميا مهما مع ترامب، يجري خلاله بحث مختلف ملفات التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع، الأمن، الطاقة، والاقتصاد.ويمثل اللقاء المرتقب أول زيارة لولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض منذ أكثر من 7 سنوات.وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تعزيز علاقة الولايات المتحدة والسعودية على أمل أن توقع السعودية على ‘اتفاقيات أبراهام‘ للسلام في الشرق الأوسط وتقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.