تركيا: مـقتـل 20 جنديا في سقوط طائرة عسكرية

أشارت صحيفة "تركيا" إلى احتمال وجود تدخل خارجي أو انفجار للذخائر على متن الطائرة العسكرية التركية التي سقطت في جورجيا، وتداولت حسابات تركية صورا للضحايا العسكريين في الحادثة.



وأفادت الصحيفة المقربة من الحكومة بأن الطائرة، من طراز C-130 Hercules، أقلعت من مطار كنجة في تركيا، وتحطمت على بعد خمسة كيلومترات من الحدود الجورجية، بعد دخولها المجال الجوي الجورجي. ولقى 20 عسكريا تركيا حتفهم في الحادث.









وأضافت الصحيفة: "إن تحطم الطائرة في الجو، وليس بسبب عطل تقني أو خطأ في الهبوط، يثير افتراضات حول احتمال تدخل خارجي أو انفجار للذخائر المحمولة على متنها."



وأشارت إلى أن فرقاً فنية بدأت العمل في موقع الحادث لتحديد الأسباب الدقيقة.



من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الثلاثاء أن الطائرة سقطت على الأراضي الجورجية، وأكدت أن أنقرة تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الجورجية في عمليات البحث والإنقاذ، وجمع الأدلة.



