فوز تاريخي لأوغندا على فرنسا بمونديال الناشئين في قطر

اقتنص منتخب أوغندا فوزا مفاجئا من نظيره الفرنسي بهدف دون رد اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الـ11 لكأس العالم للناشئين المقامة حاليا في قطر.







وتقمص جيمس بوجوري دور البطولة وسجل هدف الحسم لمنتخب أوغندا في الدقيقة 18 بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليسرى للمرمى.وكان هذا هو أول فوز لأوغندا في تاريخ مشاركتها في كأس العالم للناشئين.وفي مباراة أخرى بالمجموعة الـ11، فاز منتخب تشيلي على نظيره الكندي 2-1.وتساوت جميع المنتخبات الأربعة في المجموعة الـ11 في النقاط برصيد أربع نقاط لكل منها، لكن فرنسا حلت في الصدارة بفارق الأهداف تليها كندا ثم أوغندا ثم تشيلي.وتأهلت فرنسا وكند وأوغندا إلى الدور الـ32 من المجموعة الـ11.ويتأهل إلى دور الـ32 بمونديال الناشئين أصحاب المركزين الأول والثاني بكل مجموعة من المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات حصدت المركز الثالث.