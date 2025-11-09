أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي

أعلنت الخارجية المصرية أنها تتابع عن كثب أوضاع المواطنين المصريين في مالي بعد تقارير عن اختطاف جماعة متطرفة 3 مصريين.







وأكدت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.ولم يشر البيان إلى واقعة الاختطاف، لكنه أكد تواصل السلطات المصرية في القاهرة مع نظيرتها في باماكو لدعم أبناء الجالية المصرية.وأتاح البيان أرقاما هاتفية للتواصل في حالات الطوارئ، وأكد أن "وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تواصل من خلال السفارة المصرية في باماكو - بذل جميع الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية بجمهورية مالي، لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها".وكانت تقارير أشارت إلى اختطاف 3 مصريين غربي مالي، وطلب فدية قدرها 5 ملايين دولار.وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة عبر قنواتها الإعلامية، مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين غربي مالي، وطالبت الفدية لإطلاق سراحهم معا.