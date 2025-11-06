ويتكوف: دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن دولة جديدة ستنضم إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام"، موضحا أن الإعلان الرسمي سيصدر مساء يوم الخميس.



وقال ويتكوف خلال المنتدى الأمريكي للأعمال في ميامي: "سأعود هذا المساء إلى واشنطن، لأننا سنُعلن الليلة عن انضمام دولة أخرى إلى اتفاقات أبراهام".



وفي وقت سابق، صرح ويتكوف بأن حكومات السعودية ولبنان وليبيا وسوريا قد تتمكن قريبا من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل عبر الانضمام إلى "اتفاقيات أبراهام".يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت في عام 2020 عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية. ونتج عن ذلك توقيع مجموعة من الوثائق عُرفت باسم "اتفاقيات إبراهيم للسلام".وانضمت إلى الاتفاقيات الإمارات والبحرين والمغرب والسودان. وقد نصت هذه الاتفاقيات على تطبيع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية والأمنية بين الدول الموقعة وإسرائيل، في خطوة اعتبرتها واشنطن إنجازا تاريخيا يسهم في تحقيق "السلام في الشرق الأوسط".وأعرب ممثلو البيت الأبيض عن أملهم في أن يقوم المزيد من الدول العربية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.