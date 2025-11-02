Babnet   Latest update 21:17 Tunis

الجزائر.. تعليمات رئاسية بخصوص قانون المرور الجديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907b6c658c9f1.78265072_ojmihpqlkgnef.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 20:52 قراءة: 1 د, 8 ث
      
وكالات - أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بصياغة قانون المرور الجديد بحيث يكون صارما في تحميل المسؤوليات للأطراف المعنية.
وصدر الأمر الرئاسي خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.


وفي شهر جوان، أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون المرور، حيث تضمن جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات وتحديث منظومة التنقل بما يتماشى مع تطور المركبات والوسائل المستعملة.


ومن أبرز التعديلات، فرض إلزامية إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية بالنسبة للمركبات والمقطورات التي يفوق وزنها 500 كلغ.

كما أصبح لزاما على مالك المركبة طلب بطاقة ترقيم جديدة في حال تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة.

وأقر المرسوم كذلك تعويض مصطلح "البطاقة الرمادية" بمصطلح جديد هو "بطاقة الترقيم".

وشملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل على غرار باقي المركبات، مع إلزام التي تتجاوز قوتها 73.6 كيلووات بتركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، في إجراء يهدف إلى رفع معايير السلامة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.

أما بخصوص بيع المركبات، فقد أصبح المالك السابق ملزما بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري إلى جانب إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل إتمام الإجراءات الإدارية.

وذكرت وزارة النقل أن هذه التدابير تأتي في إطار جهود السلطات العمومية لتقليص حوادث المرور، وتحسين السلامة على الطرق، وتكييف القوانين مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات، بما يعكس إرادة واضحة في ضبط قطاع النقل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317766


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 02 نوفمبر 2025 | 11 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:51
17:23
14:59
12:10
06:44
05:16
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
22° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
24°-18
24°-16
22°-15
25°-15
  • Avoirs en devises
    24513,5

  • (31/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41337 DT        1$ =2,93592 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31/10)   1102,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    