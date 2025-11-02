Babnet   Latest update 13:13 Tunis

عبد الله أوجلان يلتقي عائلته في سجن إمرالي ووفد من حزب "ديم" يزوره الاثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6907453a9773d5.08889657_mophgfjkilqne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Novembre 2025 - 12:49
      
شهد سجن جزيرة إمرالي التركية، حيث يُحتجز عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني، لقاءً عائليًا نادرًا جمعه بعدد من أفراد عائلته، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على استمرار الاتصالات السياسية بين أنقرة والقيادات الكردية.

وقال مكتب "عصرين" للمحاماة في بيان صدر الجمعة إن "السيد عبد الله أوجلان عقد لقاء عائليًا مع شقيقته فاطمة أوجلان، وابن أخيه عمر أوجلان، وابنة أخيه برفين أوجلان، وابنه علي أوجلان"، مشيرًا إلى أن اللقاء تم داخل السجن شديد الحراسة من النوع "إف" في جزيرة إمرالي.



ويُعد هذا اللقاء الأول من نوعه منذ زيارة عمر أوجلان، النائب عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية (ديم)، في 28 جويلية الماضي.

وتشير تقارير إعلامية تركية إلى أن إمكانية الإفراج عن أوجلان باتت مطروحة، في حال مواصلته دعم مبادرة الحكومة الرامية إلى إنهاء نشاط حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا مسلحًا منذ نحو أربعة عقود. وذكرت المصادر أن أوجلان أصدر توجيهات بحل الجناح المسلح للتنظيم وتسليم أسلحته، فيما أعلن الحزب مؤخرًا انسحاب عناصره من داخل الأراضي التركية.

"وفد إمرالي" يزور الاثنين

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ذو الأغلبية الكردية، أن وفده المعروف بـ"وفد إمرالي" سيتوجه إلى الجزيرة يوم الاثنين 3 نوفمبر، بعد شهر من آخر زيارة له في 3 أكتوبر الماضي.

ويضم الوفد كلًّا من بروين بولدان، ومدحت سنجار، وفائق أوزغور أرول، وهم من أبرز القيادات السياسية الكردية في البرلمان التركي.

ويأتي ذلك عقب لقاء جمع بولدان وسنجار بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الماضي، والذي تناول – بحسب بيان الحزب – "تقييمًا شاملًا لمرحلة عملية السلام وسبل المضي قدمًا في تحقيق مجتمع ديمقراطي مستقر".

وأكد الوفد في ختام الاجتماع وجود "تفاهم وتوافق مشترك حول ضرورة تسريع العملية وضمان تقدمها في إطار من السلام والاستقرار".

يُذكر أن "وفد إمرالي" كان قد اجتمع مع أردوغان مرتين خلال هذا العام، في أفريل وجويلية، في سياق مشاورات متواصلة لإحياء المسار السياسي بين الحكومة التركية والأطراف الكردية.


