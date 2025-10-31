Babnet   Latest update 20:58 Tunis

اليسار الفرنسي ينتقد تصويت البرلمان لصالح إلغاء اتفاقية 1968

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6905089d58b431.45506609_nfmoqhkepgilj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Octobre 2025
      
انتقدت زعيمة اليسار الفرنسي ماتيلد بانو، تصويت البرلمان الفرنسي لصالح إلغاء اتفاقية 1968 مع الجزائر، مؤكدة أنها "لن تدع هذه الفظاعة التي ارتكبها ورثة معذبي الجزائريين تمر دون رد ".
وأحدث تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مقترح حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، لإلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية الموقعة عام 1968 ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية في باريس.


وانتقدت زعيمة اليسار الفرنسي ماتيلد بانو، التصويت، وكتبت في حسابها على منصة "إكس": "تم إقرار مشروع قانون إنهاء اتفاقيات عام 1968 مع الجزائر من قبل تحالف من اليمين المتطرف، واليمين، وأعضاء حزب أفق بزعامة إدوارد فيليب".



وأضافت: "تم إقرار مشروع قانون عنصري بفضل غياب أنصار ماكرون، ولن ندع هذه الفظاعة تمر دون رد، ارتكبها ورثة من عذبوا الجزائريين".

وندّدت أحزاب اليسار والكتل المساندة للحكومة بالتصويت، إذ حمل زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور المسؤولية للغياب الواسع في صفوف أنصار ماكرون، متسائلا عن سبب غياب غابرييل أتال، رئيس الوزراء السابق وزعيم الحزب الحاكم، عن الجلسة.

وفي مداخلتها خلال الجلسة، أكدت النائبة الفرنسية من أصول جزائرية صبرينة صبايحي أن "اليمين المتطرف يواصل سياسة مطاردة الجزائريين".

وعلق زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلونشون على تصويت الجمعية الوطنية، قائلا: "عار على التجمع الوطني. الجزائر والمغرب وتونس دول شقيقة لفرنسا، وشعوبنا تتقاسم الكثير من الروابط العائلية والمودة. التجمع الوطني هو العدو الشخصي لملايين من مواطنينا، ويواصل بلا نهاية حروب الماضي. كفى! كفى كراهية!".

ويأتي التصويت الجديد وسط أزمة دبلوماسية متواصلة بين الجزائر وباريس، ومن الجانب الجزائري، لا ينظر إلى هذه الاتفاقية على أنها مصيرية، حيث سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن وصفها بأنها "قوقعة فارغة" مؤكدا أن "اليمين الفرنسي يستعملها كفزاعة من أجل أغراض انتخابية".

ولم يصدر لحد الآن موقف رسمي جزائري حول تصويت البرلمان الفرنسي، علما أن الجزائر سبق لها أن تعاملت بالمثل مع قرارات سابقة مثل إلغاء امتياز أصحاب الجوازات الدبلوماسية في دخول البلدين دون تأشيرة.


