Babnet   Latest update 08:41 Tunis

قبل الكلاسيكو.. مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني للمرة الثانية تواليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fdb3e256dc28.41188709_qmiklgfhjonpe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 07:36 قراءة: 0 د, 58 ث
      
حصد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة العاشرة من بطولة "لا ليغا".

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا تتويج مبابي بالجائزة بعد تفوقه على عدد من أبرز نجوم المسابقة، من بينهم بيدري (برشلونة)، بابلو فورنالس (ريال بيتيس)، روبين فارغاس (إشبيلية)، وإيتا إيونغ (ليفانتي).



وأكد نادي ريال مدريد عبر حساباته الرسمية أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مبابي بجائزة لاعب الشهر بقميص النادي الملكي، وهو ما يعكس التأثير الكبير الذي أحدثه منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

أرقام مميزة لمبابي في سبتمبر

* سجل هدفين
* قدّم تمريرة حاسمة
* ساهم بشكل مباشر في سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317327


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:06
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet36°
19° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-19
23°-18
25°-17
26°-17
27°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    