قبل الكلاسيكو.. مبابي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني للمرة الثانية تواليا

حصد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر سبتمبر، وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام الغريم التقليدي برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة العاشرة من بطولة "لا ليغا".



وأعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا تتويج مبابي بالجائزة بعد تفوقه على عدد من أبرز نجوم المسابقة، من بينهم بيدري (برشلونة)، بابلو فورنالس (ريال بيتيس)، روبين فارغاس (إشبيلية)، وإيتا إيونغ (ليفانتي).





ناري الفرنسي.



كيليان مبابي هو أفضل لاعب في #LALIGAEASPORTS في شهر سبتمبر.#LALIGAPOTM | #PREMIOSLALIGA | @easportsfces — LALIGA (@LaLigaArab) October 3, 2025



وأكد نادي ريال مدريد عبر حساباته الرسمية أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مبابي بجائزة لاعب الشهر بقميص النادي الملكي، وهو ما يعكس التأثير الكبير الذي أحدثه منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.



أرقام مميزة لمبابي في سبتمبر

* سجل هدفين

* قدّم تمريرة حاسمة

* ساهم بشكل مباشر في سلسلة الانتصارات المتتالية للفريق سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا

