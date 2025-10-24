في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة: متى يتخلّص العالم من هيمنة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية؟

بقلم ريم بالخذيري



في الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، التي توافق اليوم 24 أكتوبر، يجد العالم نفسه أمام محطة رمزية تستدعي التقييم العميق لتجربة منظمة قامت أساسًا على أنقاض حرب عالمية مدمّرة، لتكون حارسًا للسلم والأمن الدوليين، وضامنًا لحقوق الإنسان، ومنبرًا للتعاون بين الشعوب.



ثمانون عامًا مرّت على ميلاد هذه المنظمة التي جمعت تحت رايتها معظم دول العالم، (بدأت العضوية بـ51 دولة عند تأسيسها عام 1945، وتوسعت لتشمل 193 دولة اليوم)، وسعت إلى نشر، و، ولا يمكن إنكار ما قدّمته الأمم المتحدة للبشرية من: من برامجها الصحية عبر، إلى جهودها فيمن خلال، ومن إسهاماتها في، إلى دعمها. لقد كانت الأمم المتحدة، رغم كل عثراتها،، وفي مواجهة الحروب والمجاعات والكوارث.لكن هذه المنظمة لم تخلُ من، وفي مقدمتهاعلى مجلس الأمن الدولي، وهيمنةالذي حوّل المجلس في كثير من الأحيان إلىبدل حماية السلم الدولي. فكم من قرار عُطّل لإنقاذ المدنيين، وكم من مأساة امتدّت لأن دولة كبرى قررت أن مصالحها فوق العدالة!هذا الخلل البنيوي جعل الأمم المتحدة، أحيانًا،، ومكبّلة أمام أزمات كبرى مناليوم، وبعد ثمانية عقود من قيامها، صار من الضروري أن، وأنالذين فرضوا على العالم نظامًا غير متوازن منذ 1945. إنّ إصلاح منظومة الأمم المتحدة بات، لا مجرد مطلب سياسي، حتى تعود المنظمة إلى جوهر رسالتها:في الذكرى الثمانين، يُطرح السؤال مجددًا:هل ستظل الأمم المتحدة مؤسسة تُدار بعقلية المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، أم تتحول إلى فضاء حقيقيشكّلتاختبارًا حقيقيًا. فمنذ، ظلّت المنظمة عاجزة عن تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني رغم عشرات القرارات والبيانات.فقد أقرّت الأمم المتحدة، وأنشأتلإغاثة اللاجئين، ومنحتصفة الممثل الشرعي، ثم اعترفت فيبفلسطين كدولة مراقب غير عضو.لكنّ كل هذه الخطوات بقيت، لأنفي مجلس الأمن عطّل أي قرار ملزم ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهكذا تحوّلت القضية الفلسطينية إلىعن حماية الضعفاء حين تتعارض حقوقهم مع مصالح القوى الكبرى.فيما يليمن تاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها إلى اليوم، تبرزوتحوّلاتها السياسية والإنسانية على مدى ثمانية عقود:في 24 أكتوبر 1945 دخلحيّز التنفيذ بعد توقيعه في سان فرانسيسكو من قبل 51 دولة. الهدف من التأسيس كان منع تكرار ويلات الحرب وتعزيز الأمن الجماعي واحترام حقوق الإنسان.اعتمدت الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948، وهو أحد أهم الوثائق في التاريخ الحديث وأساس القانون الدولي الإنساني.لعبت الأمم المتحدة دورًا أساسيًا في، خصوصًا في إفريقيا وآسيا، وأنشأت لجنة خاصة لتصفية الاستعمار.أطلقت أول بعثة لحفظ السلام أثناء، لتكون بداية سياسة جديدة لتثبيت الهدنة ومراقبة وقف إطلاق النار.مثّل مجلس الأمن ساحة صراع بين المعسكرين الأمريكي والسوفياتي، ورغم شلل القرار السياسي أحيانًا، بقيت الأمم المتحدةلتفادي الصدام النووي.أنشأت الأمم المتحدة منظمات متخصصة مثل، و، التي ساهمت في تحسين التعليم ومكافحة الأمراض وإغاثة ملايين البشر.بانتهاء الحرب الباردة، ازداد الدور الدبلوماسي للأمم المتحدة فيفي مناطق مثل كمبوديا والسلفادور والبلقان.أطلقت المنظمةلمحاربة الفقر والجوع وتحقيق المساواة، وفي 2015 تم اعتمادبـ17 هدفًا عالميًا.بعد ثمانية عقود على تأسيسها، تبدو الأمم المتحدة وهياكلها المختلفة فييكرّس المبادئ السامية التي من أجلها تأسست، ويجعلهافي مواجهة التحديات العالمية.فالعالم تغيّر جذريًا منذ عام 1945، بينما بقيت هياكل المنظمة، خصوصًا مجلس الأمن،إعادة هيكلة مجلس الأمن الدولي عبرالدائمة والمؤقتة بما يعكس، وإنهاءوالاستغناء عنالذي يعطّل العدالة الدولية.تعزيزلتفاديفي التعامل مع القضايا الدولية، خصوصًا المتعلقةتمكين الأمم المتحدة منتقلّص من تبعيتها لمساهمات الدول الكبرى، وتتيح لها العمل بحرية في مجالاتكما يجب أن يشمل الإصلاح، مع، ومعاقبة الدول التي لا تلتزم أوفالمعضلة الكبرى أن جلّ قرارات المنظمة