بوليفيا.. مرشح تيار الوسط رودريجو باز يفوز بالانتخابات الرئاسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dcbdf2ec19f14.57894614_peoqlkhmgjnif.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025
      
وكالات - فاز رودريجو باز، وهو عضو مجلس شيوخ ينتمي لتيار الوسط، في الانتخابات الرئاسية البوليفية يوم الأحد، بحسب ما اظهرته النتائج الأولية للانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية أن باز فاز بنسبة 54% من الأصوات، مقابل 45% لمنافسه كيروجا.



وقال أوسكار هاسينتوفيل، رئيس المحكمة الانتخابية العليا، عن تقدم باز على منافسه الرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروجا: "هذا الاتجاه لا يمكن عكس مساره".

وبعد وقت قصير من ورود النتائج، أقر كيروجا بالهزيمة أمام باز. وقال في كلمة: "لقد اتصلت برودريجو باز وهنأته. نحن بحاجة إلى موقف ناضج الآن".

وفاز رودريجو باز بالرئاسة بعد 20 عاما من حكم حزب الحركة نحو الاشتراكية، وهو عضو مجلس شيوخ ينتمي لتيار الوسط ولم يكن شخصية بارزة على المستوى الوطني حتى الآن، وقد حفز فوزه الناخبين الغاضبين من الأزمة الاقتصادية في البلاد.


الاثنين 20 أوكتوبر 2025
