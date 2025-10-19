Babnet   Latest update 22:05 Tunis

ماكرون يتعهد بإعادة المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f54cca53e788.20561125_qjeilmknoghpf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 21:38
      
تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد باستعادة المجوهرات الثمينة المسروقة من متحف اللوفر ومحاسبة المسؤولين عن التقصير من موظفي المتحف والجناة على هذه الجريمة النكراء.



وكتب ماكرون على شبكة "X": "سرقة اللوفر اعتداء على إرثنا الذي نعتز به لأنه يمثل تاريخنا. سنستعيد هذه الأعمال الفنية وسيتم محاسبة الجناة. يتم بذل كل ما هو ممكن وعلى جميع المستويات تحت إشراف النيابة العامة في باريس".




وكانت صحيفة "باريزيان" قد أفادت يوم الأحد بأن اللصوص تسللوا إلى اللوفر وسرقوا تسع قطع مجوهرات من مجموعة الإمبراطورة جوزفين، زوجة الإمبراطور نابليون الأول. كما أضافت أن تاج الإمبراطورة أوجيني دي مونتيغو تعرض للتلف وترك في مكان الحادث، تم العثور عليه وإعادته إلى المتحف.
وقد توجهت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي إلى مكان الحادث، مؤكدة عدم وجود إصابات بشرية خلال عملية السرقة. بينما أعلن متحدث باسم اللوفر إغلاق المتحف يوم الأحد بسبب التحقيق في الحادث.

من جانبه، كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن اللصوص دخلوا المتحف عبر نافذة باستخدام سلّم مثبت على رافعة سيارة، وقاموا بقطع الزجاج باستخدام "منشار كهربائي"، ثم هربوا من مكان الحادث على دراجات نارية. ولم يستبعد أن يكون الجناة أجانب. بينما أفادت "باريزيان" بأن مجموعة من أربعة أشخاص قاموا بالسرقة، دخل اثنان منهم بشكل اعتيادي إلى المتحف.


