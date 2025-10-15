واشنطن تلغي تأشيرات 6 أجانب بسبب تعليقات حول اغتيال تشارلي كيرك

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن إلغاء تأشيرات دخول ستة أجانب بسبب تعليقات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت تأييدًا أو تبريرًا لاغتيال الناشط الأمريكي تشارلي كيرك.



وفي بيان نُشر عبر منصة "إكس"، أكدت الوزارة أن "الولايات المتحدة ليست ملزمة باستضافة أجانب يتمنون الموت للأمريكيين"، مضيفة أنها "تواصل تحديد حاملي التأشيرات الذين احتفلوا باغتيال تشارلي كيرك الشنيع".



A Paraguayan national charged that “Charlie Kirk was a son of a b** and he died by his own rules.”



Visa revoked. — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

قائمة الدول المعنية بالقرار



"تشارلي كيرك لن يُذكر كبطل. لقد استخدم لتزييف حركة من حثالة القوميين البيض!"

A German national celebrated Kirk’s death and attempted to justify his murder, writing “when fascists die, democrats don’t complain.”



Visa revoked. pic.twitter.com/Hg51ABHUqy — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

تشدد أمريكي في تطبيق قوانين الهجرة



The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans.



The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

مراقبة مشددة للمحتوى الأجنبي على الإنترنت



انتقادات حقوقية



نشرت الخارجية الأمريكيةتضمّنت ستة أمثلة لأجانب قالت إنهم، موضحة أنهم ينحدرون منورغم عدم الكشف رسميًا عن أسمائهم، فإنكشفت عن هوية اثنين منهم، أحدهما كانعلى المنصة نفسها. ومن بين التعليقات التي استندت إليها السلطات:اختُتمت السلسلة ببيان آخر أكدت فيه الخارجية أن"سيدافعان عن حدودنا وثقافتنا ومواطنينا من خلال تطبيق قوانين الهجرة"، مشيرة إلى أن "الأجانب الذين يستغلون كرم الضيافة الأمريكي بينما يحتفلون باغتيال مواطنينا سيتم ترحيلهم فورًا".وكانقد دعا الشهر الماضي مستخدمي وسائل التواصل إلى، مؤكداً أنه "مشمئز من رؤية البعض يمدحون أو يبررون الحادثة"، وأنه وجهضد المتورطين.وتأتي هذه الخطوة في إطار، حيث أطلقت حملة واسعة لتحديد وطرد، وفرضت على الزوارقبل الحصول على التأشيرة.وفي سياق متصل،لدى واشنطن بعد تصريحات انتقد فيها الرئيس ترامب، كماقبل مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، إلى جانبمن جانبها،بهذه الإجراءات، ووصفتها بأنها، معتبرة أن الحماية الدستورية لحرية الرأي والتعبير