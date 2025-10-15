تونس.. من الجلاء إلى الإجلاء

بقلم ريم بالخذيري



في مثل هذا اليوم من سنة 1963، صدح في سماء تونس (بنزرت) صوت الحرية، وانسحب آخر جندي فرنسي من أرض الوطن، لتُطوى صفحة مريرة من تاريخ الاحتلال وتُفتح صفحة السيادة الوطنية.



كان ذلك اليوم تتويجًا لنضال طويل خاضه التونسيون بدمائهم وصبرهم ووحدتهم، فصاررمزًا للكرامة والعزة والتحرر.لكن، وبعد أكثر منعلى تلك اللحظة المفصلية، يفرض علينا التاريخ أن نعيد قراءة المعنى العميق للجلاء. فليس الجلاء فقط، بل هو: من عقولنا وسلوكنا ومؤسساتنا وممارساتنا اليومية.لقد تحررت الأرض، نعم، لكن هل تحرر الفكر؟ هل تحرر الاقتصاد؟ هل تحررت الإدارة من الفساد والبيروقراطية؟إننا اليوم بحاجة إلى، إجلاء يطال، و، و، و، واللذين يمزقان النسيج الوطني.ليس فقط ذكرى للماضي، بل. مناسبة نتوقف عندها لا لنكتفي بالاحتفال، بل لنحاسب أنفسنا:هل نحن أوفياء لرسالة الأجداد الذين حققوا لنا الاستقلال؟هل نحمل اليوم، يحرر التونسي من قيود التخلف والتبعية واللامسؤولية؟إن التحول منإلىيقتضي أن يصبح الوعي الوطني مشروعًا متجددًا، لا مناسبة عابرة.ثقافة الإجلاء هي أنوأن، وأنهيهي وعي بأن الوطن لا يتحرر مرّة واحدة، بل، في المدرسة، في المصنع، في الإدارة، في الإعلام، وفي كل موقع من مواقع الحياة.فلنحوّلإلى لحظةبأن، وأن الاستعمار بأشكاله الجديدة لا يزال يتربص بنا في صورةولنجعل منشعارًا وفعلاً، حتى نُنجزجلاء كل ما يعوقنا عن بناء تونس التي حلم بها الشهداء...