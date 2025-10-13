حنّون... القرطاجي الذي سبق كولومبوس إلى اكتشاف أمريكا

بقلم: نورالدين بن منصور



إلى اليوم، ما زال معظم الناس يعتقدون أنّ اكتشاف القارة الأمريكية يعود إلى سنة 1492 حين أبحر كريستوف كولومبوس بحثًا عن طريق بحري نحو آسيا، ليصل بالصدفة إلى "العالم الجديد" ويُدشّن بذلك ما يُعرف ببداية العصر الحديث. لكنّ الحقيقة – في رأيي – تختلف تمامًا، فهناك من سبق كولومبوس إلى أمريكا بقرون، وكان من قرطاج: إنّه حنّون القرطاجي.



حنّون أم هنّون؟ مسألة اسم ومعنى



رحلة من قرطاج نحو المجهول



فرضية العبور نحو أمريكا



قرطاج… حضارة بحرية متقدمة



حنّون في الذاكرة التونسية



الاسم الأصلي لهذا الرحّالة هو، وليس "هانو" كما يورده الأوروبيون. فالذين دوّنوا اسمه أولًا كانوالا ينطقون حرفالعربي أو الفينيقي، فحوّلوه إلى "هانو" أو "هنّون".النقوش القرطاجية الأصيلة بالأبجدية البونيقية (𐤇𐤍𐤍) تُثبت بوضوح أنّ الاسم الحقيقي هو، كما ورد في اللوحات القرطاجية (𐤄𐤍𐤍). وهذا الفارق البسيط في النطق يكشف عمقالذي طال تراثنا الفينيقي.قاد حنّون في القرن الخامس قبل الميلادتقلّ آلاف الرجال والنساء، فيانطلقت من قرطاج نحو السواحل الإفريقية الغربية.أسّس مدنًا ومرافئ تجارية في المغرب الأقصى وما حوله، مرورًا بـوصولًا إلى ما يُعتقد أنهوقد دُوّنت تفاصيل هذه الرحلة فيبقرطاج، ولا تزال محفوظة فيمن القرن العاشر الميلادي تُعرف باسم، وهي ترجمة يونانية لنصّ بونيقي أقدم.بعض الدراسات الحديثة تفترض أن حنّون لم يكتفِ باستكشاف إفريقيا، بلووصل إلىالعالم الثقافي الألمانيقدّم أطروحات جريئة في هذا الاتجاه، معتبرًا أنّ القرطاجيين والفينيقيين، ثم واصلوا طريقهم نحوحيث أسّسوا ما يُعرف اليوم بـويستدلّ الباحث بأوجه التشابه بينوتلك الموجودة في حصنببيرو، الذي تُحيط به الغابات الاستوائية، وببقايا أكواخ دائرية لا وجود لمثيل لها في حضارات الإنكا.لم تكن قرطاج مجرّد مدينة تجارية، بلاختارت مواقع مستعمراتها بدقة استثنائية.موقعها الجغرافي، المطلّ علىوالمسنود ببحيرة طبيعية آمنة، جعل منها مركزًا استراتيجيًا على خطوط التجارة بين الشرق والغرب.لقد امتلك القرطاجيونمكّنتهم من خوض غمار المحيطات، في زمن لم تكن فيه البوصلة معروفة بعد.في، يوجد نهج يحمل اسم، يجاور شارع فرنسا، وكأنهإنّ تذكّر هذا الاسم ليس مجرد استحضار لماضٍ مجيد، بل هوامتلكت روح المغامرة والمعرفة قبل آلاف السنين.قد يظلّ الجدل العلمي قائمًا حول مدى وصول حنّون إلى الأمريكتين، لكن المؤكّد أنّهقبل قرون من كولومبوس.إنّ إعادة قراءة هذه الصفحات المنسيّة من تاريخنا ليست ترفًا فكريًا، بليذكّرنا بأنّ أبناء قرطاج، وأنّ اسمسيبقى شاهدًا على عبقرية تونسية سبقت عصرها.