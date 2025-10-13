حنّون... القرطاجي الذي سبق كولومبوس إلى اكتشاف أمريكا
بقلم: نورالدين بن منصور
إلى اليوم، ما زال معظم الناس يعتقدون أنّ اكتشاف القارة الأمريكية يعود إلى سنة 1492 حين أبحر كريستوف كولومبوس بحثًا عن طريق بحري نحو آسيا، ليصل بالصدفة إلى "العالم الجديد" ويُدشّن بذلك ما يُعرف ببداية العصر الحديث. لكنّ الحقيقة – في رأيي – تختلف تمامًا، فهناك من سبق كولومبوس إلى أمريكا بقرون، وكان من قرطاج: إنّه حنّون القرطاجي.
حنّون أم هنّون؟ مسألة اسم ومعنىالاسم الأصلي لهذا الرحّالة هو حنّون، وليس "هانو" كما يورده الأوروبيون. فالذين دوّنوا اسمه أولًا كانوا يونانيين وأوروبيين لا ينطقون حرف الحاء العربي أو الفينيقي، فحوّلوه إلى "هانو" أو "هنّون".
النقوش القرطاجية الأصيلة بالأبجدية البونيقية (𐤇𐤍𐤍) تُثبت بوضوح أنّ الاسم الحقيقي هو حنّون، كما ورد في اللوحات القرطاجية (𐤄𐤍𐤍). وهذا الفارق البسيط في النطق يكشف عمق التحريف اللغوي والتاريخي الذي طال تراثنا الفينيقي.
رحلة من قرطاج نحو المجهولقاد حنّون في القرن الخامس قبل الميلاد أسطولًا من السفن تقلّ آلاف الرجال والنساء، في بعثة استكشافية واستعمارية انطلقت من قرطاج نحو السواحل الإفريقية الغربية.
أسّس مدنًا ومرافئ تجارية في المغرب الأقصى وما حوله، مرورًا بـ القنيطرة وأكادير والصويرة وصولًا إلى ما يُعتقد أنه ساحل سيراليون أو الكاميرون.
وقد دُوّنت تفاصيل هذه الرحلة في معبد بعل بقرطاج، ولا تزال محفوظة في مخطوطة يونانية من القرن العاشر الميلادي تُعرف باسم بيريبلوس حنّون، وهي ترجمة يونانية لنصّ بونيقي أقدم.
فرضية العبور نحو أمريكابعض الدراسات الحديثة تفترض أن حنّون لم يكتفِ باستكشاف إفريقيا، بل تجاوز المحيط الأطلسي ووصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية.
العالم الثقافي الألماني هانز جيفهورن قدّم أطروحات جريئة في هذا الاتجاه، معتبرًا أنّ القرطاجيين والفينيقيين بلغوا البرازيل ومصب نهر الأمازون، ثم واصلوا طريقهم نحو جبال الأنديز حيث أسّسوا ما يُعرف اليوم بـ حضارة تشاشابويا.
ويستدلّ الباحث بأوجه التشابه بين الهندسة الحجرية القرطاجية وتلك الموجودة في حصن كويلاب ببيرو، الذي تُحيط به الغابات الاستوائية، وببقايا أكواخ دائرية لا وجود لمثيل لها في حضارات الإنكا.
قرطاج… حضارة بحرية متقدمةلم تكن قرطاج مجرّد مدينة تجارية، بل قوة بحرية عالمية اختارت مواقع مستعمراتها بدقة استثنائية.
موقعها الجغرافي، المطلّ على خليج تونس والمسنود ببحيرة طبيعية آمنة، جعل منها مركزًا استراتيجيًا على خطوط التجارة بين الشرق والغرب.
لقد امتلك القرطاجيون خبرة ملاحية وتقنية مكّنتهم من خوض غمار المحيطات، في زمن لم تكن فيه البوصلة معروفة بعد.
حنّون في الذاكرة التونسيةفي قلب العاصمة تونس، يوجد نهج يحمل اسم حنّون القرطاجي، يجاور شارع فرنسا، وكأنه صلة رمزية بين الشرق الفينيقي والغرب الأوروبي.
إنّ تذكّر هذا الاسم ليس مجرد استحضار لماضٍ مجيد، بل هو إعادة الاعتبار لحضارة تونسية – متوسطية امتلكت روح المغامرة والمعرفة قبل آلاف السنين.
قد يظلّ الجدل العلمي قائمًا حول مدى وصول حنّون إلى الأمريكتين، لكن المؤكّد أنّه فتح للإنسانية آفاق الملاحة والاكتشاف قبل قرون من كولومبوس.
إنّ إعادة قراءة هذه الصفحات المنسيّة من تاريخنا ليست ترفًا فكريًا، بل واجبًا حضاريًا يذكّرنا بأنّ أبناء قرطاج كانوا روّاد البحر والعلم والمغامرة، وأنّ اسم حنّون سيبقى شاهدًا على عبقرية تونسية سبقت عصرها.
