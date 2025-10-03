<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df7bb9cc2e92.54724334_oqnkjhmligfep.jpg width=100 align=left border=0>

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فرعًا جديدًا من مشروعه الطبي المتخصص في علاج تساقط الشعر "إنسباريا" بالعاصمة الرياض.



وأكد رونالدو، خلال حفل الافتتاح، أنّ وجوده في المملكة "لا يقتصر على ملاعب كرة القدم فحسب، بل يشمل الاستثمار والمشاركة في المجتمع المحلي"، مشيرًا إلى أن السعودية أصبحت وطنه الثاني، حيث قال: "الأجواء الإيجابية والتعامل اللطيف من الناس جعلوني أشعر بالانتماء والراحة".

