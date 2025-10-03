Babnet   Latest update 09:44 Tunis

رونالدو يفتتح فرعا لمشروعه الطبي في الرياض ويصف السعودية بـ"وطنه الثاني"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68df7bb9cc2e92.54724334_oqnkjhmligfep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 08:29
      
افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فرعًا جديدًا من مشروعه الطبي المتخصص في علاج تساقط الشعر "إنسباريا" بالعاصمة الرياض.

وأكد رونالدو، خلال حفل الافتتاح، أنّ وجوده في المملكة "لا يقتصر على ملاعب كرة القدم فحسب، بل يشمل الاستثمار والمشاركة في المجتمع المحلي"، مشيرًا إلى أن السعودية أصبحت وطنه الثاني، حيث قال: "الأجواء الإيجابية والتعامل اللطيف من الناس جعلوني أشعر بالانتماء والراحة".



وتعود بداية مشروع "إنسباريا" إلى سنة 2009 في إسبانيا والبرتغال، حيث حقق نجاحًا كبيرًا على مستوى أوروبا، قبل أن يتوسع اليوم إلى الرياض لتقديم أحدث تقنيات علاج الشعر بما يشمل الرأس والحواجب والذقن.

على الصعيد الرياضي، يواصل نادي النصر عروضه المميزة تحت إشراف مدربه جورج جيسوس، محتلا صدارة دوري روشن السعودي بـ 12 نقطة، إلى جانب نتائجه الإيجابية في دوري أبطال آسيا. ويمتلك رونالدو رصيدًا لافتًا بقميص النصر بـ 98 هدفًا و20 تمريرة حاسمة في 111 مباراة، متوجًا بلقب هداف الدوري موسم 2023-2024، وببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

يُذكر أن رونالدو جدد عقده مع النصر حتى سنة 2027، ما يعكس التزامه بمواصلة مسيرته الرياضية والاستثمارية في المملكة.


.

