ماسك يعلن إطلاق “غروكيبديا” لمنافسة ويكيبيديا ويصفها بالتحيّز اليساري
أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي xAI، يوم الثلاثاء، عن تطوير موسوعة مفتوحة المصدر ستحمل اسم "غروكيبديا" (Grokipedia)، على غرار مساعده الذكي غروك (Grok)، على أن تكون بديلا لمنصة ويكيبيديا التي يتهمها مرارًا بالانحياز اليساري.
وفي منشور على منصة “إكس”، كتب ماسك:
«انضموا إلى @xAI وساعدوا في بناء غروكيبديا، مستودع المعرفة المفتوح المصدر الأفضل بكثير من ويكيبيديا. ستكون متاحة للجميع دون أي قيود على الاستخدام.»
Join @xAI and help build Grokipedia, an open source knowledge repository that is vastly better than Wikipedia!— Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025
This will be available to the public with no limits on use. https://t.co/3CnfrvNIpI
ويرجع هجوم ماسك على ويكيبيديا إلى سنوات، حيث سبق أن عرض في 2023 شراء المنصة بمليار دولار شريطة تغيير اسمها، وانتقدها لاحقًا بعد نشرها صفحة عنوانها "دونالد ترامب والفاشية".
ويأتي ذلك في وقت أثار فيه مؤسسو ويكيبيديا السابقون جدلاً، لا سيما لاري سانجر، الذي انتقد المنصة واتهمها باتباع سياسة رقابة تستهدف الفكر المحافظ.
