ماسك يعلن إطلاق “غروكيبديا” لمنافسة ويكيبيديا ويصفها بالتحيّز اليساري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de428a14b1d3.69653596_qkoejphniglmf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي xAI، يوم الثلاثاء، عن تطوير موسوعة مفتوحة المصدر ستحمل اسم "غروكيبديا" (Grokipedia)، على غرار مساعده الذكي غروك (Grok)، على أن تكون بديلا لمنصة ويكيبيديا التي يتهمها مرارًا بالانحياز اليساري.



وفي منشور على منصة “إكس”، كتب ماسك:

