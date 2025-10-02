Babnet   Latest update 12:32 Tunis

ماسك يعلن إطلاق “غروكيبديا” لمنافسة ويكيبيديا ويصفها بالتحيّز اليساري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de428a14b1d3.69653596_qkoejphniglmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 10:09 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة الذكاء الاصطناعي xAI، يوم الثلاثاء، عن تطوير موسوعة مفتوحة المصدر ستحمل اسم "غروكيبديا" (Grokipedia)، على غرار مساعده الذكي غروك (Grok)، على أن تكون بديلا لمنصة ويكيبيديا التي يتهمها مرارًا بالانحياز اليساري.

وفي منشور على منصة “إكس”، كتب ماسك:

«انضموا إلى @xAI وساعدوا في بناء غروكيبديا، مستودع المعرفة المفتوح المصدر الأفضل بكثير من ويكيبيديا. ستكون متاحة للجميع دون أي قيود على الاستخدام.»


ويرجع هجوم ماسك على ويكيبيديا إلى سنوات، حيث سبق أن عرض في 2023 شراء المنصة بمليار دولار شريطة تغيير اسمها، وانتقدها لاحقًا بعد نشرها صفحة عنوانها "دونالد ترامب والفاشية".
ويأتي ذلك في وقت أثار فيه مؤسسو ويكيبيديا السابقون جدلاً، لا سيما لاري سانجر، الذي انتقد المنصة واتهمها باتباع سياسة رقابة تستهدف الفكر المحافظ.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315865


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 47
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-20
23°-20
25°-19
28°-20
26°-21
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    