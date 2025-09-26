نتنياهو:الفلسطينيون لا يريدون دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بل يريدون دولة فلسطينية مكان إسرائيل

خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح حماس ونزع السلاح في القطاع".



وقال نتنياهو في كلمته التي يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أريد أن أخاطب المختطفين من هذه القاعة عبر مكبّرات الصوت التي وضعناها".



واستدرك قائلا: "يا إخوتنا الأبطال، لم ننسَكم ولو للحظة واحدة. الشعب بأكمله معكم. لن نهدأ ولن نفتر حتى نعيدكم جميعا إلى دياركم، أحياء وشهداء معا."ووجه نتنياهو كلامه إلى "حماس": "أطلقوا سراح المختطفين الآن! إن فعلتم ذلك فستبقون أحياء. وإن لم تفعلوا، فستطاردكم إسرائيل".وفي إجراء غير مسبوق، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو، في البث مباشر من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على أجهزة هواتف سكان قطاع غزة وعناصر "حماس"، وأن خطابه يُبث حاليًا مباشرة عبر هذه الأجهزة.وتابع نتنياهو في خطابه:في كل مرة أعطيت أراضي للفلسطينيين استخدمت في العدوان ضدنا.كان لدى الفلسطينيين دولة، لكنهم اعتدوا علينا مرة أخرى، وأطلقوا الصواريخ على مدننا وحولوا غزة إلى منصة إرهابية ارتكبوا منها مجزرة 7 أكتوبر.رفض الدولة اليهودية لا ينطبق على "حماس" فقط بل ينطبق على ما يسمى بالسلطة الفلسطينية "المعتدلة".أدخلت إسرائيل إلى غزة أكثر من مليونَي طن من الطعام. هذه حقا سياسة تجويع!!".الفلسطينيون لا يريدون دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بل يريدون دولة فلسطينية مكان إسرائيل".لا نصدق الوعود من الجانب الفلسطينيين، لأنهم يطلقون الوعود على مدار عقود دون أن يفوا بهذه الوعود.إنكم تكافؤون المتطرفين بإعطائهم دولة على بعد ميل من القدس وكأنكم تعطون تنظيم "القاعدة" دولة على مسافة واحد ميل من نيويورك.نتنياهو للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية: "لن نسمح لكم بأن تلجمونا بدولة فلسطينية في حُلوقنا!".القادة الغربيون رضخوا تحت الضغط، وأؤكد لكم أن إسرائيل لن ترضخ.