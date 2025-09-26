Babnet   Latest update 16:45 Tunis

نتنياهو:الفلسطينيون لا يريدون دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بل يريدون دولة فلسطينية مكان إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6b333609c67.93192094_lfomqejnkhpgi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 16:33 قراءة: 1 د, 22 ث
      
خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب يمكن أن تنتهي فورا بعودة جميع المختطفين ونزع سلاح حماس ونزع السلاح في القطاع".

وقال نتنياهو في كلمته التي يلقيها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أريد أن أخاطب المختطفين من هذه القاعة عبر مكبّرات الصوت التي وضعناها".



واستدرك قائلا: "يا إخوتنا الأبطال، لم ننسَكم ولو للحظة واحدة. الشعب بأكمله معكم. لن نهدأ ولن نفتر حتى نعيدكم جميعا إلى دياركم، أحياء وشهداء معا."

ووجه نتنياهو كلامه إلى "حماس": "أطلقوا سراح المختطفين الآن! إن فعلتم ذلك فستبقون أحياء. وإن لم تفعلوا، فستطاردكم إسرائيل".

وفي إجراء غير مسبوق، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو، في البث مباشر من مبنى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجيش الإسرائيلي قد سيطر على أجهزة هواتف سكان قطاع غزة وعناصر "حماس"، وأن خطابه يُبث حاليًا مباشرة عبر هذه الأجهزة.

وتابع نتنياهو في خطابه:

في كل مرة أعطيت أراضي للفلسطينيين استخدمت في العدوان ضدنا.
كان لدى الفلسطينيين دولة، لكنهم اعتدوا علينا مرة أخرى، وأطلقوا الصواريخ على مدننا وحولوا غزة إلى منصة إرهابية ارتكبوا منها مجزرة 7 أكتوبر.
رفض الدولة اليهودية لا ينطبق على "حماس" فقط بل ينطبق على ما يسمى بالسلطة الفلسطينية "المعتدلة".
أدخلت إسرائيل إلى غزة أكثر من مليونَي طن من الطعام. هذه حقا سياسة تجويع!!".
الفلسطينيون لا يريدون دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، بل يريدون دولة فلسطينية مكان إسرائيل".
لا نصدق الوعود من الجانب الفلسطينيين، لأنهم يطلقون الوعود على مدار عقود دون أن يفوا بهذه الوعود.
إنكم تكافؤون المتطرفين بإعطائهم دولة على بعد ميل من القدس وكأنكم تعطون تنظيم "القاعدة" دولة على مسافة واحد ميل من نيويورك.
نتنياهو للدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية: "لن نسمح لكم بأن تلجمونا بدولة فلسطينية في حُلوقنا!".
القادة الغربيون رضخوا تحت الضغط، وأؤكد لكم أن إسرائيل لن ترضخ.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315528


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:35
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
28°-21
27°-20
29°-20
27°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    