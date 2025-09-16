Babnet   Latest update 06:42 Tunis

ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات ومقتل ثلاثة أشخاص في المياه الدولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c8f69d8a5873.29234046_oqkhjpmlegnfi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 06:21 قراءة: 1 د, 6 ث
      
نفذت القوات الأمريكية ضربة استهدفت سفينة اتهمت بانتمائها لعصابة مخدرات فنزويلية كانت متجهة نحو الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، حيث أكد ترامب أن العملية جرت في المياه الدولية دون تقديم أدلة تثبت وجود مخدرات على متن القارب.



وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، أوضح ترامب أن الجيش الأمريكي، بناء على أوامره، نفذ ضربة حركية ثانية ضد عصابات تهريب المخدرات العنيفة والإرهابيين المرتبطين بأنشطة المخدرات ضمن نطاق القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية.

ورأى أن تلك العصابات تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية ومصالحها الحيوية.


وتضمن منشور الرئيس الأمريكي مقطع فيديو مدته نحو ثلاثين ثانية يظهر انفجار واحتراق سفينة في عرض الماء. وفي تصريح لاحق اليوم، ذكر ترامب أن الدليل موجود من خلال مشاهد الشحنة المتناثرة في البحر، مشيرا إلى أكياس كبيرة من الكوكايين والفنتانيل.

وقالت وكالة رويترز إنها باشرت عمليات تحقق أولية باستخدام أداة كشف بالذكاء الاصطناعي، إلا أن التشويش في جزء من الفيديو منع التأكد من عدم تلاعبه، فيما أعلنت الوكالة استمرار مراجعة اللقطات مع توفر مزيد من المعلومات.

يذكر أن هذه الضربة تأتي وسط تصاعد عسكري أمريكي في جنوب البحر الكاريبي، حيث شوهدت خمس طائرات إف-35 تهبط في بورتوريكو السبت بعد صدور أوامر بإرسال عشر طائرات إضافية لتعزيز الوجود العسكري هناك.

وتواصل الولايات المتحدة نشر سبع سفن حربية على الأقل في المنطقة بالإضافة إلى غواصة نووية.


الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
