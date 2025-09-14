‏الدوحة.. بدء أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6eaf50ade62.34574876_gjipomehnlqfk.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت صباح الأحد في الدوحة أعمال الجلسة التحضيرية للقمة الطارئة لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، المخصّصة لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على العاصمة القطرية مؤخراً.



وقد أعربت عدة دول حول العالم عن تضامنها مع قطر إثر الهجوم الذي استهدف قادة من حركة "حماس" وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، معتبرة أن ما حدث يمثّل تصعيداً خطيراً في المنطقة.

