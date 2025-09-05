تصفيات مونديال 2026 (أفريقيا) – ليبيا تُنعش آمالها بالفوز على أنغولا والرأس الأخضر يتصدّر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba97ae3bf0a1.63659510_plkeqjghmoinf.jpg width=100 align=left border=0>

أنعش المنتخب الليبي آماله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على نظيره الأنغولي بهدف دون ردّ، في المباراة التي دارت مساء الخميس لحساب الجولة السابعة من المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية.



وسجّل عزّ الدين المريمي هدف الانتصار الوحيد لليبيا في الدقيقة 48 برأسية إثر عرضية من فاضل منصور، فيما فشل المنتخب الأنغولي، رغم أفضليته الميدانية، في تعديل النتيجة بفضل تألّق الحارس الليبي مراد الوحيشي وصلابة خط الدفاع. وبهذا الانتصار رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 11 نقطة ليحتلّ المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد أنغولا عند 7 نقاط في المركز الرابع.

