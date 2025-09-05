Babnet   Latest update 09:52 Tunis

تصفيات مونديال 2026 (أفريقيا) – ليبيا تُنعش آمالها بالفوز على أنغولا والرأس الأخضر يتصدّر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba97ae3bf0a1.63659510_plkeqjghmoinf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 07:34 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أنعش المنتخب الليبي آماله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد فوزه على نظيره الأنغولي بهدف دون ردّ، في المباراة التي دارت مساء الخميس لحساب الجولة السابعة من المجموعة الرابعة للتصفيات الأفريقية.

وسجّل عزّ الدين المريمي هدف الانتصار الوحيد لليبيا في الدقيقة 48 برأسية إثر عرضية من فاضل منصور، فيما فشل المنتخب الأنغولي، رغم أفضليته الميدانية، في تعديل النتيجة بفضل تألّق الحارس الليبي مراد الوحيشي وصلابة خط الدفاع. وبهذا الانتصار رفع المنتخب الليبي رصيده إلى 11 نقطة ليحتلّ المركز الثالث، في حين تجمّد رصيد أنغولا عند 7 نقاط في المركز الرابع.



وضمن نفس المجموعة، حقق منتخب الرأس الأخضر فوزًا ثمينًا على نظيره الموريسي بهدفين دون رد، سجلهما جوفان (دق 22) وديني بورغيش (دق 71)، ليتصدر الترتيب بـ 16 نقطة أمام الكاميرون (15 نقطة) الذي فاز بدوره على إسواتيني (3-0). أما منتخب غانا فقد تعادل مع تشاد (1-1) في إطار المجموعة السابعة، حيث افتتح جوردان أيو النتيجة لغانا (دق 17) قبل أن يعدّل سيليستين إيكوا لتشاد (دق 89). وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب مدغشقر على إفريقيا الوسطى (2-0) بفضل هدفي وارن كادي (45+2) وأرنو راندريانانتيناينا (دق 59). كما تغلب منتخب مالي على جزر القمر بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، مقابل بقاء جزر القمر في المركز الرابع بنفس الرصيد.


