التدخّل في شؤون الدول: أشكاله وحدوده ومحظوراته

بقلم ريم بالخذيري



الدول في تكوينها الجغرافي وامتدادتها الحضارية والثقافية والاقتصادية لم تكن يوما قلاعا محصّنة منغلقة على ذاتها، فالواقع وتوزيع الثروات يجعل من المستحيل على أي دولة أن تحقق اكتفائها الذاتي من كل متطلبات الحياة، وهو ما يجعلها مجبَرة على الاستيراد والتصدير وربما يجبرها ذلك على خوض حروب للحفاظ على وجودها وتعويض النقص الحاصل لديها سواء في الماء أو البترول أو غيرها من الحاجيات الأساسية.



التدخل المحظور



تونس والتدخل الأجنبي



أصوات دون ترددات



ومن هنا نشأت فكرةالتي امتدت على حوالي(من حواليإلى)، واليوم بانتهاء الحقبة الاستعمارية تقريبا أصبح الحديث عنلا تُستعمل فيهوإنما تُستعمل فيه. وأصبحيتم عبر هذه الآليات.فما هوفي الفكر السياسي؟ وما هيهو قيام دولة أو جهة خارجية بممارسةأو اتخاذيؤثر علىلدولة أخرى دون موافقتها، بهدف التأثير على، بما يُعدالمنصوص عليه فيحيث يُعدفي الشؤون الداخلية للدول أحدفي القانون الدولي الحديث، ويرتكز على. ويشمل التدخل كليؤدي إلى التأثير علىفي إدارة شؤونها بحرية، سواء كان ذلك عبر وسائلوقد نص، تحديدًا في المادة، علىفي المسائل التي تعتبر منللدول، ما لم يكن ذلك بموجب، كحالةوقد شهدعدةاندلعت بسبب هذا النوع من التدخل، حيث تسعى بعض القوى إلى، أو فرض، أو حمايةتحت ذرائع مختلفة.من أبرز الأمثلة على ذلك:، حيث تدخلتلدعم الحكومة فيضدفي الشمال المدعومين من. وقد تحولت هذه الحرب إلىراح ضحيته، وانتهت بتوحيد فيتنام تحت النظام الشيوعي، بعد* وفي مثال آخر،لدعم الحكومة الموالية له، مما أدى إلى، وواجه خلالها السوفييتمنالذين حصلوا على دعم خارجي منودول إقليمية. وقد انتهى هذا التدخل، لكنه ترك البلاد في حالةمهدت لظهور حركات متطرفة مثل* أما، فقد شكّل نموذجًا واضحًا لتدخل عسكري خارجي تحت ذريعة. ورغم عدم العثور على هذه الأسلحة، أدى الغزو إلى، لكنه فتح الباب أمام، مما تسبب في* وفي، أدى التدخل الخارجي في سياق ما عُرف بـ"الربيع العربي" إلىوتحولها إلى، حيث تدخلتلدعم أطراف متصارعة داخلية، ما أدى إلى، لا تزال آثاره مستمرة حتى اليوم.تُظهر هذه النماذج أن، حتى وإن تم تبريره بـ، غالبًا ما يؤدي إلى، وهو ما يُعزز أهمية الالتزام بـكشرط أساسي لضمانما فتئتعرضةً للتدخل الأجنبي كغيرها من الدول منذ، حيث أنجعلهالبسط نفوذها على القرار الوطني في. وقد نجحت بلادنا إلى حد بعيد فيفي تجنب الاصطفاف المفروض حينها على الدول النامية بالانتماء إلى أحد المعسكرين:وهذاجعلها بمأمن منومحاولاتظهرت في دول مماثلة وتحمل بصمات، وقد نتج عن ذلكتحظى بـوبلغذروته في فترة ما بعدوتواصل لغاية، حيث أصبحرهين. كما تخلت تونس لأول مرة عن، وحشرها ما وُصف بـ"مراهقي السياسة" حينها من الحكام في(مؤتمرنموذجًا). ومن المفارقات أنّانخرطت في محاوركل هذا حوّلإلى بلددونوبتواطؤ مننموذجًا)، وتم بالتاليباسم المعاهدات.بعد أن استحالأو عبرحتى من الداخل، وبحكم أنّفي تونس تغير مثلما ذكرنا، وأنلم تعد مجرّد، فهمت الدولأو تلك التي ترغب فيأنّ، وأنّ من يرغب في التعامل مع تونس عليهدون، في إطارلكن ظهرت بالتوازي مع ذلكوربما، اختصت فيمستعملةظنًا منها أنها ستجدلذلك في الداخل أو محاولة بائسة للتأثير في علاقة الدول بتونس.هذهمن أمثال، عضوومن شاكله، لا ترتقي لأن يُردّ عليها ديبلوماسيًا، فهي ليست صادرة عن، وبالتالي فإن، والرد عليها عادة ما يكون منبنفس طريقة الهجوم.كما أن مثل هذهليستعلىكما يرغب، ولا يُعتدّ بها فيهذهالتي استحال عليها، غالبًا مالمن يدفع لها ليهاجموالمؤكد أن، ومن أن يقعوا في هذه المصيدة.