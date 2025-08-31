مصادر مقربة من "أنصار الله" تعلن عن مقتل 3 وزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء
أعلن مصدر مقرب من جماعة "أنصار الله" اليمنية عن مقتل وزير الإعلام هاشم شرف الدين كما أفادت مصادر أخرى بأن وزيري الخارجية جمال عامر، والشؤون الاجتماعية سمير باجعالة قتلا أيضا.
وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس السبت، مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي.
سلام الله عليك يا شهيدنا العزيز والوزير ، ويا ابن الشهيد.— A.Alahnomi- عبدالرحمن الأهنومي (@alahnomi112) August 30, 2025
هذا ما لم احسب حسابه يا أ.هاشم.
واعتذر الى الله ، واعتذر اليك وانت في عليائك شهيدا ارتقيت وترقيت.
في القلب غصة واي غصة!
لكن المقام مقام صبر واحتساب ، وإنا لله وانا اليه راجعون.
إنا لله وانا اليه راجعون..وحسبنا الله ونعم… pic.twitter.com/xJricGktv8
كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.
وأشارت الجماعة إلى أن تصريف الأعمال في المؤسسات سيستمر، بتعيين محمد أحمد مفتاح قائما بأعمال الحكومة. مشددة على أنها مستمرة في المواجهة مع إسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.
