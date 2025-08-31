مصادر مقربة من "أنصار الله" تعلن عن مقتل 3 وزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء

سلام الله عليك يا شهيدنا العزيز والوزير ، ويا ابن الشهيد.

هذا ما لم احسب حسابه يا أ.هاشم.

واعتذر الى الله ، واعتذر اليك وانت في عليائك شهيدا ارتقيت وترقيت.

في القلب غصة واي غصة!

لكن المقام مقام صبر واحتساب ، وإنا لله وانا اليه راجعون.

إنا لله وانا اليه راجعون..وحسبنا الله ونعم

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس السبت، مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي.