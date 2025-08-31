Babnet   Latest update 09:51 Tunis

مصادر مقربة من "أنصار الله" تعلن عن مقتل 3 وزراء آخرين في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b409721b4007.82634380_khigloepjqfnm.jpg width=100 align=left border=0>
وزير الإعلام في حكومة أنصار الله هاشم شرف الدين
Publié le Dimanche 31 Août 2025
      
أعلن مصدر مقرب من جماعة "أنصار الله" اليمنية عن مقتل وزير الإعلام هاشم شرف الدين كما أفادت مصادر أخرى بأن وزيري الخارجية جمال عامر، والشؤون الاجتماعية سمير باجعالة قتلا أيضا.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية في صنعاء قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس السبت، مقتل رئيس وزراء "حكومة التغيير والبناء" أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ورشة عمل حكومية يوم الخميس الماضي.



كما أصيب عدد آخر من الوزراء بجروح متوسطة وخطيرة، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية.

وأشارت الجماعة إلى أن تصريف الأعمال في المؤسسات سيستمر، بتعيين محمد أحمد مفتاح قائما بأعمال الحكومة. مشددة على أنها مستمرة في المواجهة مع إسرائيل، نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.


