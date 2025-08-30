مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بدهس متعمد في فرنسا

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون جراء صدم سائق بسيارته مجموعة من المارة عمدا في مدينة إفرو شمال فرنسا.



وجاء الحادث بعد مشاجرة نشبت في حانة للمشروبات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حيث تقرر إخراج جميع الحاضرين وعددهم نحو مائة شخص.



وبحسب تصريحات النائب العام ريمي كوتين، فإن شخصا ذهب بعد المشاجرة وأحضر سيارة ثم صدم الحشد عمدا إلى الخلف وبسرعة عالية.ونجم عن الحادث مقتل رجل في المكان، فيما نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى، بينهم اثنان في حالة حرجة.وتم احتجاز ثلاثة أشخاص، اثنان منهم داخل السيارة، وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في جرائم القتل ومحاولة القتل، مع استبعاد أي دوافع "إرهابية أو عنصرية أو غيرها"، حيث تشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة مشاجرة بين رواد الحانة خرجت عن السيطرة.المصدر: أ ف ب