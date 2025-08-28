الجزائر: تبون يُنهي مهام الوزير الأول نذير العرباوي ويُعيّن وزير الصناعة خلفه بالنيابة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6771bb41c49c44.01002491_fpqglnohkmjie.jpg width=100 align=left border=0>

أمضى، اليوم، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول. وقد قرّر رئيس الجمهورية الجزائرية تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفه له.



وعين نذير العرباوي ، الذي شغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزيرا اول بتاريخ 11 نوفمبر 2023، خلفا لأيمن عبد الرحمن.

