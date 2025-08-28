الجزائر: تبون يُنهي مهام الوزير الأول نذير العرباوي ويُعيّن وزير الصناعة خلفه بالنيابة
أمضى، اليوم، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا ينهي بموجبه مهام نذير العرباوي، بصفته وزيرا أول. وقد قرّر رئيس الجمهورية الجزائرية تعيين سيفي غريب وزيرا أول بالنيابة، خلفه له.
وعين نذير العرباوي ، الذي شغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزيرا اول بتاريخ 11 نوفمبر 2023، خلفا لأيمن عبد الرحمن.
وعين نذير العرباوي ، الذي شغل منصب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزيرا اول بتاريخ 11 نوفمبر 2023، خلفا لأيمن عبد الرحمن.
ومن المرتقب أن يشرع الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، في مباشرة مهامه على رأس الجهاز التنفيذي، في انتظار تشكيل حكومة جديدة أو إدخال تعديلات عليها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314014