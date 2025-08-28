تقديم موعد انطلاق نهائي رابطة أبطال أوروبا اعتبارا من 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6234a714b6e504.12759351_jfhneplqokimg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس أن نهائي رابطة أبطال أوروبا سينطلق اعتبارا من 2026 في الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أي قبل ثلاث ساعات من موعده المعتاد، في محاولة لمنح الجماهير تجربة أفضل.

وانطلق نهائي البطولة عام 2025 في ميونيخ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت أوروبا، وهو ما اضطر المشجعين لمغادرة الملعب قرابة منتصف الليل بمجرد انتهاء احتفالات تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد فوزه 5-صفر على إنتر ميلان.

وقال اليويفا إن انطلاق النهائي مبكرا سيمكن المشجعين من الاستفادة من وسائل النقل العام عقب المباراة، في حين ستستفيد المدن المضيفة اقتصاديا من بقاء المشجعين لمواصلة احتفالاتهم خارج الملعب.

