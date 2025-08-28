Babnet   Latest update 23:09 Tunis

تقديم موعد انطلاق نهائي رابطة أبطال أوروبا اعتبارا من 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6234a714b6e504.12759351_jfhneplqokimg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 23:09 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الخميس أن نهائي رابطة أبطال أوروبا سينطلق اعتبارا من 2026 في الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، أي قبل ثلاث ساعات من موعده المعتاد، في محاولة لمنح الجماهير تجربة أفضل.
وانطلق نهائي البطولة عام 2025 في ميونيخ في الساعة التاسعة مساء بتوقيت أوروبا، وهو ما اضطر المشجعين لمغادرة الملعب قرابة منتصف الليل بمجرد انتهاء احتفالات تتويج باريس سان جيرمان باللقب بعد فوزه 5-صفر على إنتر ميلان.
وقال اليويفا إن انطلاق النهائي مبكرا سيمكن المشجعين من الاستفادة من وسائل النقل العام عقب المباراة، في حين ستستفيد المدن المضيفة اقتصاديا من بقاء المشجعين لمواصلة احتفالاتهم خارج الملعب.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا في بيان "إن توقيت انطلاق المباراة الجديد سيجعلها أكثر سهولة وشمولا وتأثيرا على كافة الأطراف المعنية".

وسيقام نهائي 2026 على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314026


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 29 أوت 2025 | 6 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:26
18:55
16:02
12:27
05:47
04:16
الرطــوبة:
% 74
Babnet
Babnet38°
28° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
38°-27
34°-25
33°-24
34°-23
41°-26
  • Avoirs en devises
    24839,6

  • (28/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36311 DT        1$ =2,91635 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/08)   1245,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    