خزندار: طفلة من فاقدى السند تحاول الانتحار وعون امن ينقذ حياتها في اللحظات الاخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b07512245801.12721494_okqgenmifpjhl.jpg width=100 align=left border=0>

اقدمت اليوم طفلة من فاقدى السند على محاولة الانتحار بالكهرباء حيث تسلقت أعلى عمود كهربائي بالجهة ومن حسن حظها تفطن لها عون امن بمركز الامن الوطني بخزندار وتسلق معها العمود مهدئا من روعها ثم باغتها وتمكن من الامساك بيدها التى كانت بصدد ان تلامس اسلاك الكهرباء .



هذا وحل اعوان الحماية المدنية بالمكان وهدؤوا من روع الطفلة البالغة من العمر 11 سنة و التى كانت في حالة هستيريا بسبب ما تتعرض له خاصة وانه ليس لها اب أو أم .





