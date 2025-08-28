سيدي بوزيد: تطوير قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد ورقمنة خدماته وتدعيمه بالتجهيزات والعنصر البشري

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/hopitalsidibouziiiid.jpg width=100 align=left border=0>

تطوّر قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد من حيث بنيته التحتية، وتدعم بتجهيزات متطورة وبالعنصر البشري، إلى جانب رقمنة خدماته، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية فيه.

وأوضحت رئيسة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، ربيعة كداشي، في تصريح لوكالة "وات"، أن قسم الانعاش بقسم الاستعجالي شهد توسعة تسمح باستيعاب 12 سريرا عوض 4 أسرة، إضافة إلى توفير تجهيزات تسمح بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وتساعد على مراقبة المريض والعناية به لتجاوز الحالات الحرجة إلى حين يتم تحويله إلى القسم المناسب.

وأضافت أنه تمت رقمنة القسم إثر تزويده بأجهزة حاسوب، مبرزة أن التوسعة في قاعات قسم الانعاش التابع لقسم الاستعجالي تأتي لتدعيم وحدة الإنعاش بالمستشفى، وتحسين الخدمات لفائدة المرضى.

