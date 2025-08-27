مشاهد مذهلة لمركبة الفضاء "ستارشيب" تهبط في المحيط الهندي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aee51def2650.82775091_hpqiekofjgmln.jpg width=100 align=left border=0>

هبطت مركبة الفضاء "ستارشيب" التابعة لشركة سبيس إكس في المحيط الهندي بعد أكثر من ساعة بقليل من إطلاقها الناجح إلى الفضاء وإكمالها أول عملية نشر لحمولة تجريبية إلى الفضاء.



وكانت المركبة تحمل 8 أجهزة تحاكي أقمار "ستارلينك" للاتصال. وعندما وصلت "ستارشيب" إلى الماء انقلبت، حيث سجلت الكاميرا كرة نارية حولها. وأعلنت شركة "سبيس إكس" في صفحتها على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "تم تأكيد الهبوط! تهانينا لفريق سبيس إكس بأكمله على اختبار الرحلة التجريبية العاشرة لستارشيب!".

