إعلام : ترامب يعتقد أن كييف ستضطر إلى قبول شروط روسيا للسلام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a8dc8a9f4713.74966797_gfkimqjlopneh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 22:10 قراءة: 1 د, 6 ث
      
ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن على أوكرانيا عقد صفقة لتسوية النزاع "إلى حد كبير" وفق شروط روسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض لم تسمه قوله: "ترامب، يعتقد أن أوكرانيا سيتعين عليها قبول صفقة، بشكل أساسي وفق شروط روسيا، لإنهاء الحرب".



كما أفادت الصحيفة بأن ترامب لا يريد ممارسة الضغط على روسيا، لأنه مقتنع بأن لديه نفوذا أكبر على أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر مطلعة.

وصرح مسؤول سابق في إدارة الرئيس الأمريكي الحالي طالبا عدم الكشف عن هويته: "ترامب يعتقد منذ فترة طويلة أن روسيا تمتلك الأفضلية في الحرب نفسها، وبالتالي يجب استرضاؤها لإجراء محادثات سلام. أما أوكرانيا، من ناحية أخرى، فهي تعتمد اعتمادا كبيرا على الولايات المتحدة في مجال إمدادات الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية. لذلك هناك المزيد من النفوذ لإجبارها على الموافقة على صفقة".

وفي 19 أوت الجاري، قال ترامب إن جميع القرارات المتعلقة بحل النزاع في أوكرانيا يجب أن يتخذها بوتين وزيلينسكي، لأن الولايات المتحدة بعيدة للغاية عن مسرح الأعمال القتالية.

وأوضح خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي مارك ليفين: "أجريت اجتماعا ناجحا للغاية مع الرئيس بوتين. وآخر ناجحا أيضا مع الرئيس زيلينسكي. ورأيت أنه سيكون من الأفضل أن يلتقيا دون حضوري لفهم الأمر. أريد أن أفهم ما الذي سيؤول إليه الأمر.. إنهم بصدد الإعداد (للقاء محتمل)، وسنرى ما سيحدث"، معربا عن تفاؤله بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.


