وزير الصحة يوصي بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

أوصى وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني، زهير القلال، للتغذية والتكنولوجيا الغذائية استجابة للطّلب المتزايد.



وعاين الفرجاني مساء، الإربعاء، الأقسام الإستشفائية والعيادات والمرافق الحيوية، إلى جانب الإستماع إلى مشاغل المواطنين خلال زيارته المعهد.

