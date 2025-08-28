Babnet   Latest update 08:51 Tunis

وزير الصحة يوصي بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68afecd92d49b6.53925361_jklpqomiefngh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 07:43
      
أوصى وزير الصحة مصطفى الفرجاني بالانطلاق في مشروع توسعة المعهد الوطني، زهير القلال، للتغذية والتكنولوجيا الغذائية استجابة للطّلب المتزايد.

وعاين الفرجاني مساء، الإربعاء، الأقسام الإستشفائية والعيادات والمرافق الحيوية، إلى جانب الإستماع إلى مشاغل المواطنين خلال زيارته المعهد.



وشدد على ضرورة تحسين ظروف التكفل بالمرضى واعتماد الرقمنة وتحديد المواعيد عن بعد لتسهيل الخدمات وعلى أن المواطن في صميم أولويّات الوزارة، وأن تطوير جودة الخدمات الصحيّة هي من الأهداف والمبادئ الأساسيّة في كل المؤسسات الصحيّة.


