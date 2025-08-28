Babnet   Latest update 08:51 Tunis

النادي البنزرتي يندد بالاعتداء على الحكم المساعد ويدعو جماهيره للانضباط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cab2017.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 28 Août 2025 - 08:51
      
أصدرت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي، مساء الأربعاء، بلاغًا رسميًا استنكرت فيه بشدة حادثة الاعتداء على الحكم المساعد الثاني مروان سعد خلال المباراة التي جمعت الفريق بالنادي الإفريقي على أرضية ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، والتي توقفت إثر إصابته بمقذوفة.

وأكدت الهيئة أن ما حصل هو "تصرف فردي شاذ" لا يعكس قيم النادي ولا يترجم تاريخ جماهيره العريقة، مشددة على أن مثل هذه الأفعال لا تمثل القاعدة العريضة من أحبّاء الفريق.



كما عبّرت إدارة النادي عن تضامنها الكامل مع الحكم، متمنية له الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى نشاطه في أفضل الظروف.

وجددت الهيئة التسييرية دعوتها إلى كافة الجماهير الوفية بضرورة التحلّي بالانضباط والامتثال لميثاق الروح الرياضية، والتصدي لكل مظاهر العنف أو السلوكيات التي قد تُلحق الضرر بمصالح النادي أو تعطل مسيرته الرياضية.


