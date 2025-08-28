النادي البنزرتي يندد بالاعتداء على الحكم المساعد ويدعو جماهيره للانضباط

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cab2017.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي البنزرتي، مساء الأربعاء، بلاغًا رسميًا استنكرت فيه بشدة حادثة الاعتداء على الحكم المساعد الثاني مروان سعد خلال المباراة التي جمعت الفريق بالنادي الإفريقي على أرضية ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، والتي توقفت إثر إصابته بمقذوفة.



وأكدت الهيئة أن ما حصل هو "تصرف فردي شاذ" لا يعكس قيم النادي ولا يترجم تاريخ جماهيره العريقة، مشددة على أن مثل هذه الأفعال لا تمثل القاعدة العريضة من أحبّاء الفريق.

