Babnet   Latest update 13:26 Tunis

مآل الضرائب في بلاد الفرنجة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679e490bb06225.48645143_pkijqlghnoemf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 13:01 قراءة: 1 د, 41 ث
      
محسن العكروت (*)

رغم أني كسائر المواطنين أكره الضرائب بجميع أنواعها وككلّ موظفي الدولة فإني أدفع ما عليّ مكرها غير بطل لأن هذه الضرائب تُقتطع مباشرة من راتبي ولا يمكنني التلاعب في قيمتها مثل أصحاب الأعمال الحرّة الذين يحاول أغلبهم تقزيم مداخيلهم بشتّى الوسائل ، ولكنّني لمّا زرت مؤخّرا بلاد الفرنجة غبطت الفرنسيين على منظومة دفع الضرائب للدّولة وصرامة هذه الأخيرة في تحصيلها واقتطاع مستحقّاتها من مواطنيها. فالمواطن الأوروبى بصفة عامة يقوم بدفع ضرائب مرتفعة ولكنه يتمتّع في المقابل بخدمات مجانية لم يكن لينعم بها لو لم يدفع ما عليه.

وقد صادف أن ذهبت يوما إلى حديقة عموميّة في إحدى ضواحي باريس فوجدت مساحات خضراء شاسعة في أبهى حُلّة ، أشجارها مقلّمة وعشبها مهذّب ونظافتها تجلب الإنتباه وتذهل العقول .ووجدت طلبة عرضيّين وقع تأجيرهم من طرف البلدية لتأطير الزائرين وخاصة منهم الأطفال الصغار ، وكانت جميع الألعاب متوفرة ومجانية : كرة الطاولة ، الكرة الحديدية ، الأطباق الطائرة ، السباحة ، التزحلق على الزلاجة (Toboggan) ، الرّماية بالسّهم(Jeu de fléchettes) ، تنّس الريشة…(Badminton)

وهنا يكمن كلّ الفرق بين الأوروبي والمواطن التونسي ، فنحن هنا ندفع الضرائب رغما عن أنوفنا لأننا لا نرى منها جدوى ولا نشعر بفائدتها فكلّ المصالح الإدارية معطّلة والطرقات في حالة يُرثى لها والتعليم الحكومي يتهاوى من سنة إلى أخرى، والمستشفيات عاجزة عن مداواة المرضى ومنحهم الدواء اللازم ، وإدارات جُعلت لخدمة المواطن بالأساس تتحوّل بقدرة قادر لخدمة أقارب وأصدقاء منظوريها ، وغير ذلك من المشاهد التي تنفّر المرء من القيام بواجبه تُجاه بلده ودفع ضرائبه وتسديد ما عليه.
أمّا هناك فيقع استثمار كل فلس لفائدة المواطنين فتعود هذه الضرائب بالنّفع على الجميع ، فلا عجب أن يفرحوا بضرائبهم ويبادروا بدفعها في الإبّان!!
فمتى تتغيّر العقليّات وتُصحّح المفاهيم؟! فالضرائب من المفروض أن تكون مثل نقابة سكّان العمارة (السّنديك) : إذا تمّ استخلاص المعلوم أمكن لسكّان العمارة العيش في ظروف طيّبة (إنارة ، نظافة ، صيانة معدّات ، عناية بالمساحات الخضراء...) ، أمّا إذا تقاعسوا عن دفع معلوم الصيانة أو وقع التلاعب بالمبالغ المجمّعة ، عندها تصبح الحياة جحيما لا يُطاق وتتعطّل جميع المصالح المشتركة وتتراكم الأوساخ وتعمّ الفوضى!

محسن العكروت
محقق جودة وأستاذ تعليم عال


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317338


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:06
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 25
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
23°-18
25°-17
26°-17
27°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:26 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    