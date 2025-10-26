Babnet   Latest update 14:50 Tunis

مختصة في التغذية العلاجية : جهاز "أوليقو تشاك" يمكّن الطبيب في كل الإختصاصات من وصف علاج أكثر دقة و فاعلية للمريض

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe26c62660a6.11695432_mohejkipqfgnl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 14:43
      
أكّدت المختصة في التغذية العلاجية، الدكتورة خولة الجباري، اليوم الأحد، أن جهاز "أوليقو تشاك" يمكّن الطبيب في كل الإختصاصات من وصف علاج أكثر دقة وفاعلية للمريض.

وبيّنت المختصة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن جهاز "أوليقو تشاك" الحديث يوفر للطبيب تقريرا مفصّلا عن مستوايات ومخزون الفيتامينات والأملاح المعدنية والمعادن الثقيلة والهرمونات والشحوم والأكسدة في خلايا الجسم، كما أنه يمكن من الكشف عن المفاصل والجهاز الهضمي والعصبي والكبد وعن الحالة الصحيّة للبشرة والشعر والأظافر.

وعلاوة عن الكشف عن مستوايات هرموني الدوبامين والسيروتونين المسؤولان على التوالي عن "سعادة الإنسان" والحالة الميزاجية، فإن الجهاز يقوم بقيس مخزون 21 نوع من الأملاح المعدنية ونسبة التوازن فيما بينها، و7 فيتامينات و15 معدنا ثقيلا ( المتسببة في تسمم الجسم) ومستوى الإجهاد التأكسدي، وفق المختصة ذاتها.

وبينت أن الجهاز لا يتطلب سحبا لعينة من دم المريض بل عبر لمس جزء معيّن منه بكف اليد، لتقوم على إثرها البرمجة الإلكتروتية الموصولة به بإرسال تقرير مفصل عن الحالة الصحية لخلايا الجسم في غضون بضع ثواني.
وبينت أنه رغم فاعلية جهاز "أوليقو تشاك"إلا أنه لا يمكن الإستغناء في العديد من الحالات عن تحاليل الدّم المخبرية التي تلعب دورا هاما بالخصوص في الكشف عن الأمراض.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317340


