Babnet   Latest update 19:05 Tunis

الخزانة الأمريكية: رواتب العسكريين الأمريكيين قد تتوقف بسبب الإغلاق الحكومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe5aa3090cb8.59721807_iempfnhgkoqjl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 18:29 قراءة: 1 د, 4 ث
      
حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت من توقف صرف رواتب العسكريين الأمريكيين بحلول 15 نوفمبر القادم في حال استمرار الإغلاق الحكومي.

وقال بيسينت لقناة "CBS": "أعتقد أننا سنتمكن من دفع رواتبهم في بداية نوفمبر، ولكن بحلول 15 نوفمبر، فإن جنودنا وأفراد قواتنا الذين هم على استعداد للمخاطرة بحياتهم لن يتمكنوا من الحصول على رواتبهم".



وكانت عضوة مجلس النواب عن الحزب الجمهوري آنا بولينا لونا قد صرحت يوم الأحد أن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد يستمر حتى نهاية نوفمبر.

يذكر أنه في الأول من أكتوبر الجاري، بدأت السنة المالية الجديدة في الولايات المتحدة، دون أن يتمكن الكونغرس من الاتفاق على الميزانية، ما أدى إلى توقف عمل الحكومة. يعني هذا الإغلاق في الولايات المتحدة توقف عمل جزء من المؤسسات الحكومية التي يمولها الكونغرس مباشرة، بسبب عدم وجود ميزانية متفق عليها للسنة المالية الجديدة، وهذه ليست حالة نادرة.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا على أنه قد يستخدم فترة توقف العمل الحكومي لإجراء تخفيضات كبيرة في الموظفين والمبالغ المدفوعة. وبحسب قوله، فإن موقف الديمقراطيين هو الذي خلق مشكلة في الاتفاق على الميزانية، بينما يستخدم البيت الأبيض الوضع الحالي للتخلص من البرامج التي لا تعجب الجمهوريين.

وحذر رئيس المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفين هاسيت في 5 أكتوبر من أن استمرار توقف عمل الحكومة الأمريكية قد يؤدي إلى تخفيضات وخسائر في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 15 مليار دولار أسبوعيا.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317353


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:05
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet36°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-21
23°-18
25°-17
27°-17
28°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    