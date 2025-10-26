يوم 1 ديسمبر آخر أجل للترشح لجائزة نجيب محفوظ للرواية 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe4c6f26a8d3.81475393_gminqfhpjlkeo.jpg width=100 align=left border=0>

تم تحديد يوم 1 ديسمبر 2025 آخر أجل للترشح لجائزة نجيب محفوظ للرواية 2026، وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة يوم 30 أوت 2026.

وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 11 ديسمبر 2026، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ (11 ديسمبر 1911- 30 أوت 2006) .

ومنذ الإعلان في بداية الشهر الحالي عن فتح باب الترشح لهذه الجائزة، المفتوحة للروايات الصادرة المكتوبة والمنشورة باللغة العربية في أي مكان في العالم، تم الكشف عن شروط الترشح لها وهي أن تحمل الرواية حقوق تأليف ونشر لعام 2024 أو 2025، ولم تُترجم بعد إلى اللغة الإنقليزية. ولا تُقبل الروايات المنشورة "ذاتيًا". ويُسمح بتقديم روايتين كحد أقصى لكل دار نشر.





ويمكن تقديم المشاركات من قِبل المؤلف أو الناشر، بشرط أن يكون المؤلف على قيد الحياة وقت التقديم.



ووفق بلاغ صادر عن لجنة تنظيم الجائزة، فإنه من خلال ترشيح رواية، يعتبر المؤلف أو الناشر قد وافق على أنه في حال فوز الرواية، سيتم ترجمتها إلى الإنقليزية ونشرها عالميًا بواسطة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Press) . كما يُعتبر المؤلف موافقًا على المشاركة في الأنشطة الترويجية المرتبطة بالجائزة، مثل الظهور الإعلامي والسفر داخل العالم العربي.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح خمس نسخ مطبوعة من الرواية المرشّحة (نسخة لكل عضو من لجنة التحكيم) ونسخة إلكترونية (PDF) من الرواية، وصورة رقمية لغلاف الكتاب، وصورة شخصية للمؤلف، وتعمير استمارة ترشّح

