مصر.. إعدام "سفاح الإسماعيلية"

وكالات - نفذت مصلحة السجون في مصر حكم الإعدام شنقا بحق المتهم عبد الرحمن دبور، المعروف إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية" الذي ارتكب أبشع جريمة في مصر منذ 4 سنوات.







وبعد رحلة طويلة من التقاضي استمرت ما يقارب أربع سنوات، شهدت خلالها القضية متابعة مكثفة من الرأي العام نظرا لبشاعة تفاصيلها تم إعدام المتهم.تعود أحداث القضية إلى الأول من نوفمبر 2021، حين فوجئ أهالي شارع طنطا بمدينة الإسماعيلية بمتهم يحمل سلاحا أبيض (سكين كبيرة) ويقوم بالاعتداء بشكل مباغت على أحد الأشخاص ويدعى محمد الصادق (51 عاما)، عامل بإحدى ورش الموبيليا، حيث باغته من الخلف وذبحه في وضح النهار، في مشهد صادم ومرعب.ورغم محاولات بعض الأهالي التصدي له، إلا أن المتهم أصاب اثنين آخرين بجروح قطعية، قبل أن يكمل جريمته بفصل رأس المجني عليه تماما عن جسده، وقد جرت الواقعة على مرأى ومسمع من المارة الذين أصيبوا بصدمة شديدة، وسرعان ما تدخل بعض الشباب للسيطرة عليه حتى حضور الأجهزة الأمنية.انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، بينما جرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى.وخلال التحقيقات أمام النيابة العامة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وزعم أنه كان على خلافات سابقة مع المجني عليه.كما تبين أنه كان يتعاطى مواد مخدرة، وأنه سبق أن عولج من اضطرابات نفسية، إلا أن التقارير الطبية أثبتت سلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.