المعارضة السورية تعلن إسقاط نظام بشار الأسد على شاشة التلفزيون الرسمي
أعلنت فصائل من المعارضة السورية في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد".
وأكد فصيل "فتح دمشق" في البيان "إطلاق سراح جميع المعتقلين من سجون النظام".
وأكد فصيل "فتح دمشق" في البيان "إطلاق سراح جميع المعتقلين من سجون النظام".
ودعا "المجاهدين والمواطنين إلى الحفاظ على جميع ممتلكات الدولة السورية الحرة".
وختم: "عاشت سوريا حرة أبية لكل السوريين بجميع أطيافهم".
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