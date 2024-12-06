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أردوغان: المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة والهدف الرئيسي هو دمشق

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 12:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - تمنى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "يستمر هذا المسير للمعارضة السورية، بلا مشاكل أو خسائر"، مشيرا إلى أن المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة والهدف الرئيسي هو دمشق.

وفي تصريحات بعد صلاة الجمعة، قال أردوغان: "في السابق، كانت لدينا دعوات للأسد مفادها تعال لنجلس ونتحاور ونتحدث عن مستقبل سوريا، ولكنه مع الأسف لم يجب بالإيجاب على دعواتنا"، مشيرا إلى أنه "الآن التوجه من المعارضة السورية مستمر باتجاه دمشق".

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وأضاف: "المعارضة السورية تسيطر على إدلب وحلب وحماة وتتقدم نحو حمص، والهدف الرئيسي هو دمشق.. مع الأسف المنطقة مليئة بالمشاكل، ولا نريد استمرار التصعيد فيها، وتركيا ستقوم بما عليها"، مؤكدا "أننا نتابع كلّ التطورات الحاصلة في سوريا من طرف الاستخبارات التركية من جهة، ومن الإعلام من جهة أخرى".

وأشار أردوغان إلى أن "التطورات في المنطقة، والتحرّكات، ليست كما نريد، والمنطقة مليئة بالمشاكل".

وتابع قائلا: "أمس أخذت خبرا من رئيس الوزراء اللبناني، واحتمال كبير أن ألتقيه قريباً.. كما تعلمون، لبنان في وضع صعب للغاية، والكثير من المناطق مدمّرة".


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