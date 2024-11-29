أردوغان يحذر من خطر بعض المسلسلات التركية

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حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال فعاليات منتدى "تي آر تي العالمي" بإسطنبول من المسلسلات التركية التي لا تتوافق مع قيم المجتمع.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "يجب أن نحذر من المسلسلات التركية التي لا تتوافق مع قيم مجتمعنا وديننا، ولا تليق بأخلاقنا، كالتي تشجع العنف ضد المرأة مثلا.. وهذا يشكل خطرا لانحراف مختلف شرائح الشعب".





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وأضاف: "لا يمكننا أن نقبل المسلسلات التي تظهر شعبنا على أنه شعب جاهل، ولا يحافظ على الأخلاق السامية".



كما أوضح أردوغان: "نحن في حزب العدالة والتنمية (ضد المثلية الجنسية)، وضد كل هذه الانحرافات ونشرها في مجتمعنا.. ونحن أيضا ضد كل الأعمال والجهات الإعلامية التي تنشر مثل هذه الانحرافات، والتي تهدف بالأساس إلى (هدم مفهوم الأسرة) و(الثقافة الاجتماعية) في تركيا".



وانطلقت فعاليات منتدى "تي آر تي العالمي"، الذي تنظمه شبكة الإذاعة والتلفزيون التركية، في إسطنبول يومي 29 و30 نوفمبر.



ويشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، ملقيا كلمة تتعلق بأهم القضايا على الساحة العالمية.



وبالإضافة إلى الرئيس أردوغان، سيجمع المنتدى نخبة من السياسيين المحليين والدوليين والأكاديميين والصحفيين، لمناقشة القضايا العالمية وعلى رأسها الحرب في غزة، إضافة إلى أهم المستجدات الدولية.