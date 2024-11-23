يديعوت أحرونوت: انتحار 6 جنود إسرائيليين والآلاف يخضعون للعلاج النفسي بسبب الحرب

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سلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الضوء على التأثيرات النفسية المدمرة للحروب المستمرة على الجنود الإسرائيليين، مشيرة إلى أن "آلاف المقاتلين باتوا يخضعون للعلاج النفسي"، واصفة الوضع بـ"النُدَب المروعة من ساحة المعركة التي لا تنتهي".



وأوضحت الصحيفة أن ما لا يقل عن ستة جنود ممن خاضوا معارك طويلة في غزة ولبنان أقدموا على الانتحار خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدة أن هذا الرقم جزئي فقط، حيث يرفض الجيش الإسرائيلي الكشف عن العدد الكامل للجنود الذين انتحروا أو حاولوا الانتحار، مع وعود بنشر البيانات نهاية العام.





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وأفاد التقرير بأن الإرهاق العقلي والنفسي الذي يعانيه الجنود يعكس مدى تأثير الصراعات المسلحة عليهم. وأشار مصدر عسكري إلى أن الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد تراجع حدة القتال في غزة وانسحاب بعض القوات من لبنان، شهدت ارتفاعًا في أعداد الجنود الذين يطلبون المساعدة النفسية في العيادات التي افتتحها الجيش لهذا الغرض.



وأكد المصدر أن آلاف الجنود، معظمهم من المقاتلين العائدين حديثًا من ساحات القتال، يعانون من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، مع توقع ارتفاع الأعداد في المستقبل.



وأشار خبراء الجيش الإسرائيلي إلى أن التأثير الكامل لهذه الأزمات النفسية سيظهر بعد انتهاء القتال وعودة الجيش إلى حالة من الاستقرار النسبي، مما يستدعي توفير المزيد من الموارد والخدمات لدعم الصحة العقلية للجنود.