"حماس": مذكرتا الجنائية الدولية لاعتقال نتنياهو وغالانت سابقة تاريخية مهمة

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رحبت حركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة هذه الخطوة سابقة تاريخية مهمة.



وقالت الحركة في بيان اليوم الخميس: "إننا في حركة حماس نرحب بإصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرتي الاعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إنها خطوة تمثل سابقة تاريخية مهمة".





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كما دعت حماس جميع الدول للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل تقديم نتنياهو وجالانت للعدالة.



بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "تتفق مع المصالح الفلسطينية ومستقبل القضية الفلسطينية".



وفي وقت سابق من هذا اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ورفضت المحكمة الحجج التي قدمتها إسرائيل التي حاولت الطعن في اختصاص المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق مواطنيها. كما طعنت إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في القضايا المتعلقة بالوضع في فلسطين بشكل عام.