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في ختام حملتها الانتخابية.. هاريس تؤكد ثقتها بالفوز بالانتخابات

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Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 06:22 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أكدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في كلمة لها ختام حملتها الانتخابية ثقتها بالفوز على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت كامالا هاريس "سنفوز بالانتخابات"، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقدم هذه القيادة كرئيسة جديدة للولايات المتحدة.

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وأضافت هاريس، في كلمتها في آخر تجمّع انتخابي لها، أن "هذه الانتخابات مهمة جدا لمستقبل الأميركيين"، وأن "كل صوت مهم".

وأشارت هاريس إلى أنه يقف أي شيء في العالم "في طريق قائمة أعمالي"، وشددت على أنها ستطوي في هذه الانتخابات صفحة الانقسام في الولايات المتحدة.

وكانت هاريس قالت في وقت سابق: "أنا ممتن جدا للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسا لجميع الأميركيين".

وقالت إنه "لم يتبق سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا".

وتجنبت هاريس إلى حد كبير ذكر خصمها خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، كانت تصريحاتها بمثابة دحض خفي للتجمع الذي عقده الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرا في ماديسون سكوير غاردن، والذي ضم متحدثا وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".


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