Babnet

سليم الرياحي يشيد بكلمة الرئيس قيس سعيد في البرلمان ويعلن عودته الي تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6693fee46cd356.30993045_heqknfipmgloj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 22 Octobre 2024 - 23:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلن مساء الاثنين 21 أكتوبر، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أنه قرّر العودة الي تونس نهاية العام الجاري.
واشار الرياحي في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك، الي أن قرار عودته يأتي انطلاقا من رغبته الصادقة في المساهمة في بناء تونس ومواصلة مسار التصحيح وارتياحه لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في البرلمان.
وأشاد الرياحي بما جاء في كلمة الرئيس قيس سعيد قائلا انه لامس ارادة صادقة وعزيمة لا تلين لدى رئيس الجمهورية لحماية تونس في وجه المؤامرات ومحاولات زعزعة استقراراها وارادة حقيقة من أجل بناء اقتصاد وطني.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296234


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
رئاسيات 2024
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*