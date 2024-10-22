سليم الرياحي يشيد بكلمة الرئيس قيس سعيد في البرلمان ويعلن عودته الي تونس

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أعلن مساء الاثنين 21 أكتوبر، الرئيس السابق لحزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي أنه قرّر العودة الي تونس نهاية العام الجاري.

واشار الرياحي في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك، الي أن قرار عودته يأتي انطلاقا من رغبته الصادقة في المساهمة في بناء تونس ومواصلة مسار التصحيح وارتياحه لما جاء في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد في البرلمان.

وأشاد الرياحي بما جاء في كلمة الرئيس قيس سعيد قائلا انه لامس ارادة صادقة وعزيمة لا تلين لدى رئيس الجمهورية لحماية تونس في وجه المؤامرات ومحاولات زعزعة استقراراها وارادة حقيقة من أجل بناء اقتصاد وطني.

