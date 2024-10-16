إيطاليا تشرع بنقل أول مجموعة من المهاجرين إلى مراكز في ألبانيا في خطوة غير مسبوقة

فرانس 24 - بدأت إيطاليا الإثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحققت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين. حيث يمثل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة....



وقال مصدر حكومي إيطالي إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية "ليبرا" التي كانت تنقل 10 بنغاليين وستة مصريين. أبحرت مساء الإثنين من جزيرة لامبيدوزا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.







اتفاق مثير للجدل

وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.وكانت الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جورجيا ميلوني قد وقعت اتفاقا مثيرا للجدل أبرم في نهاية العام الماضي في هذا الصدد مع نظيرها الألباني إيدي راما في تشرين الثاني/نوفمبر ندّدت به منظمات حقوقية.وينص هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.وقال مصدر إيطالي مطلع على القضية طالبا عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء "مراكز" على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الإثنين أن المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.فرانس 24 / أ ف ب