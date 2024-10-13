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بينها تصديات للتوغل البري.. "حزب الله" ينفذ 25 عملية نوعية ضد إسرائيل في أقل من يوم

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Publié le Dimanche 13 Octobre 2024 - 06:31 قراءة: 1 د, 49 ث
      
نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة بتاريخ السبت 12 أكتوبر 2024، وفقا للآتي": «
1- الساعة 20:00 من مساء الجمعة شن هجوم جوي بسرب من المسيرات ‏الانقضاضيّة على قاعدة الدفاع الجوي في كريات إيلعيزر غرب مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين (البيان صدر اليوم).
...


2- يوم الجمعة: شن هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ضواحي تل ‏أبيب، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين (البيان صدر اليوم).

3- الساعة 01:00: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع الجرداح بصلية صاروخية.

4- الساعة 01:30: استهداف قاعدة حوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 02:10: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة زرعيت بصلية صاروخية.

6- الساعة 03:45: استهداف مربض العدو الإسرائيلي في معيليا بصلية ‏صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 03:50: بينما كانت جرافة عسكرية صهيونية تحاول الخروج من محيط موقع راميا بإتجاه البلدة ‌‏إستهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‌‏موجه وأصابوها إصابة مباشرة.‏

8- الساعة 04:15: استهداف ‏قوة مشاة صهيونية في خربة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.

9- الساعة 06:00 استهداف قاعدة "7200" جنوب مدينة حيفا ‏مستهدفة مصنع المواد المتفجرة فيها ‏بصلية من الصواريخ النوعية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين. إن المقاومة الاسلامية ستبقى ‏جاهزة للدفاع عن بلدها وشعبها الأبي والمظلوم.

10- الساعة 10:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي على أطراف بليدا بصلية صاروخية.

11- الساعة 10:30: استهداف مدينة طبريا المحتلة بصلية ‏صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 12:20: استهداف ‏تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة.

13- الساعة 12:20: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة ‏كفريوفال بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

14- الساعة 12:20: استهداف قاعدة الاتصالات في ‏كرن نفتالي بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.


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