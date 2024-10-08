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جيش الإحتلال يعلن عن اغتيال أحد قادة حزب الله باستهدافه في بيروت

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Publié le Mardi 08 Octobre 2024 - 06:18 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال رئيس منظومة الأركان في حزب الله سهيل حسين حسيني.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إن "طائرات حربية أغارت اليوم بشكل دقيق في بيروت وقضت على المدعو سهيل حسين حسيني رئيس منظومة الأركان في حزب الله".

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وأشار البيان إلى أن "منظومة الأركان تعتبر وحدة ركن لوجستية تابعة لحزب الله وتهم بالميزانيات وتنظيم المنظومات المختلفة"، مضيفا أن حسيني "كان شريكا في اتفاقيات نقل الوسائل القتالية بين إيران وحزب الله ومسؤول عن توزيع الوسائل القتالية المهربة على الوحدات المختلفة في حزب الله في كل ما يتغذي بالنقل وتمويل الموارد، كما كان عضوا في مجلس الجهاد وهو أرفع منتدى عسكري لحزب الله".

وذكر البيان أن منظومة الأركان تضم أيضا وحدة التحليل والتطوير في حزب الله وهي وحدة تهتم بتصنيع الصواريخ الموجهة بدقة وفي المجال اللوجستي فيما يتعلق بتخزين ونقل الوسائل القتالية داخل لبنان".

وحسب البيان الإسرائيلي، فإن حسيني كان يعمل في اطار مهام منصبه على "تحديد ميزانيات وإدارة المجال اللوجستي للمشاريع الأكثر حساسية للتنظيم ومن بينها الخطة العملياتية للحرب وخطط خاصة أخرى ومن بينها تنفيذ العمليات الارهابية ضد دولة إسرائيل من الأراضي اللبنانية والسورية".


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