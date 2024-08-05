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من هي أليسا شميدت حسناء أولمبياد باريس 2024؟

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Publié le Lundi 05 Août 2024 - 06:40 قراءة: 0 د, 59 ث
      
خطفت العداءة الألمانية أليسا شميدت، المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا في فرنسا، الأضواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمالها.

وشاركت أليسا شميدت، التي وصفها الكثيرون بـ"الرياضية الأكثر جاذبية في الأولمبياد"، على المضمار في سباق التتابع 4×400 متر مختلط، يوم الجمعة الماضي.

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أليسا شميدت تبلغ من العمر 25 عاما، وتعد أحد أفراد الفريق الأولمبي الألماني المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ونشرت الحسناء الألمانية مقاطع من الصور والفيديوهات لمتابعيها على منصة "إنستغرام" وهي تشارك في الأولمبياد وكذلك خلال تواجدها في القرية الأولمبية، حيث يتابعها أكثر من 5 ملايين و200 ألف شخص.

وقامت أليسا شميت بتصوير عدة جوانب من تجربتها في القرية الأولمبية ومن بينها غرفتها الخاصة، معبرة عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلم الطفولة بالمشاركة في الأولمبياد .

وتفاعل متابعو الحسناء الألمانية مع هذه الصور والفيديوهات التي نشرتها لتحظى بانتشار واسع، مما جعلها توصف بـ"أجمل الرياضيات المشاركات في الأولمبياد".

وأصبح اسم أليسا شميدت خلال الفترة الأخيرة هو الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جذبت الأنظار من خلال توثيق تجربتها في الأولمبياد.


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