استعراضات ومفاجآت على نهر السين..."حفل الافتتاح الأكبر في تاريخ الألعاب الأولمبية"

فرانس 24 - تماشيا مع شعار "الألعاب مفتوحة على مصراعيها"، ستنفرد العاصمة الفرنسية باريس الجمعة بسابقة تاريخية في الأولمبياد الحديثة بتنظيمها حفل افتتاح ألعاب 2024 التي تستضيفها من 26 يوليو/تموز لغاية 11 أغسطس/آب، على نهر السين بدلا من إقامته حتى الآن في الملعب الرئيسي للمنافسات.



يستمر العرض لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيتابعه نحو ثلاث مئة ألف شخص مصطفين على منصات خاصة بضفاف نهر السين فضلا عن مئات الملايين عبر قنوات التلفزيون ومختلف الفضاءات على الإنترنت، فيما يُبحر الرياضيون المتنافسون خلال هذه الأولمبياد 33 (البالغ عددهم 10500) على متن 94 قاربا.





أمن جسر أوسترليتز إلى برج إيفل

"حفل الافتتاح الأكبر في تاريخ الألعاب"

وكما جرت العادة، ستكون اليونان في مقدمة الوفود بصفتها مهدا للألعاب الحديثة التي أحياها البارون الفرنسي بيار دو كوبيرتان في عام 1894خلال اجتماع بجامعة السوربون وتشرفت أثينا بضيافة نسختها الأولى في 1896. أما فرنسا، فستتختم حفل الافتتاح بصفتها الدولة المضيفة، تحت أنظار رئيسها إيمانويل ماكرون الذي سيعلن انطلاقها رسميا في جوف الليل الباريسي.لم تكشف اللجنة المنظمة لألعاب باريس 2024 عن كل تفاصيل حفل الافتتاح، إذ قدمت إعلانات تشويقية وتحفظت على ما يبدو أنها مفاجآت. لكن الاستعراضات ستكون في شكل لوحات فنية رائعة وراقصة موزعة على 12 قسما، كما أسر مصممها توما جولي وهو فنان ومخرج مسرحي يصفه من يعرفونه بأنه "رجل في عجلة من أمره" ينتقل من عمل لآخر.ويتمركز نحو 3000 راقص ومغن وفنان، فرنسي وأجنبي، على ضفتي نهر السين وما يحيطه من جسور ومعالم متنوعة ومتعددة تستقطب ملايين السياح سنويا. فهل يخرج فجأة من عمق النهر غاطس أو غواصة خلال الحفل؟ لا شيء مستبعد لدى جولي، البالغ من العمر 42 عاما.ويجري الحفل على مسافة ستة كيلومترات، من جسر أوسترليتز إلى موقع تروكاديرو الذي يقابل برج إيفل، مرورا بكاتدرائية نوتردام (المعلم الذي يستقطب أكبر عدد من السياح في باريس)، والتي هي بصدد إنهاء أعمال ترميمها بعد الحريق الهائل الذي هدد بتدميرها بالكامل في 2019.وسيُبحر قرابة 6000 رياضي في نهر السين على متن أكثر من 94 قاربا سيحمل كل قارب على متنه وفدًا وطنيا مشاركا في الألعاب، وسط أنغام موسيقى "الحب" والراب والإلكترو، ومزيج من الأغاني الكلاسيكية والتقليدية الفرنسية احتفاء بالتنوع الثقافي واللغوي والديني والجنسي في البلاد.حسب موقع "أولمبيكس" الرسمي للألعاب الأولمبية، هناك 80 شاشة عملاقة ومكبرات صوت ستسمح للجمهور "بالاستمتاع بالجو السحري لهذا العرض، مشيرا إلى أن "حفل افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024 هو الأكبر في تاريخ الألعاب".وسيحظى حفل الافتتاح بأكبر تغطية تلفزيونية مباشرة "على الإطلاق" من قبل الشركة السمعية والبصرية التابعة للجنة الأولمبية الدولية المكلفة بالإنتاج. وقالت وحدة خدمات البث الأولمبية (أو بي أس) إن هذا العرض "سيكون أكبر إنتاج حققناه على الإطلاق من حيث المعدات وموارد البث".تجري ألعاب باريس 2024 وسط تعزيزات أمنية استثنائية، إذ يؤمن تنظيمها عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش. وقال رئيس اللجنة المنظمة، توني إستونغيه، إن "تنظيم حفل على نهر السين ليس أسهل من تنظيمه في ملعب... لكنه أقوى".