نيبال.. مقتل 13 شخصا بتحطم طائرة مدنية أثناء محاولة الإقلاع

ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي بينما كانت الطائرة التي تديرها شركة طيران Saurya المحلية متجهة إلى منتجع بوخارا الشهير عندما وقع الحادث.

Saurya Air plane crash pic.twitter.com/BIt6DEmepT — keshab Prasad Poudel (@keshabpoudel2) July 24, 2024

#BREAKING



A Saurya Airlines aircraft crashes during takeoff at Tribhuvan International Airport in #Kathmandu, Nepal.



The Pokhara-bound plane, carrying 19 people including the crew, met with the accident around 11 am.#NepalPlaneCrash #Nepal pic.twitter.com/Wk80ErMx2x — Sneha Mordani (@snehamordani) July 24, 2024

وقالت مصادر إن النيران اشتعلت بالطائرة عند الاصطدام، لكن تم إخماد الحريق بسرعة من قبل المستجيبين للطوارئ.ووفقا لما نقلته صحيفة "كاتماندو بوست" عن شهود عيان، فإن الطائرة انقلبت بعد اصطدام طرف جناحها بالأرض أثناء إقلاعها، وقد اشتعلت النيران على الفور وسقطت في واد على الجانب الشرقي من المدرج.وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الدخان والنيران تتصاعد من موقع الحادث.