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نيبال.. مقتل 13 شخصا بتحطم طائرة مدنية أثناء محاولة الإقلاع

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Publié le Mercredi 24 Juillet 2024 - 08:29 قراءة: 1 د, 12 ث
      
لقي ما لا يقل عن 13 شخصا حتفهم بعد أن انزلقت طائرة مدنية تقل 19 شخصا عن المدرج أثناء محاولتها الإقلاع من مطار تريبهوفان الدولي في العاصمة النيبالية كاتماندو.

ووقع الحادث في حوالي الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي بينما كانت الطائرة التي تديرها شركة طيران Saurya المحلية متجهة إلى منتجع بوخارا الشهير عندما وقع الحادث.

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وقالت مصادر إن النيران اشتعلت بالطائرة عند الاصطدام، لكن تم إخماد الحريق بسرعة من قبل المستجيبين للطوارئ.

ووفقا لما نقلته صحيفة "كاتماندو بوست" عن شهود عيان، فإن الطائرة انقلبت بعد اصطدام طرف جناحها بالأرض أثناء إقلاعها، وقد اشتعلت النيران على الفور وسقطت في واد على الجانب الشرقي من المدرج.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الدخان والنيران تتصاعد من موقع الحادث.



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